Kanibale z Gran Dolina. Nowe odkrycia w Atapuerca

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Archeolodzy odkryli 24 nowe kości Homo antecessor – hominidów sprzed 850 tys. lat – podczas wykopalisk w Sierra de Atapuerca w Hiszpanii. Znaleziska, noszące ślady kanibalizmu, obejmują także szczątki dorosłych osobników, co jest rzadkością wśród dotychczasowych odkryć.

Stanowisko Gran Dolina w prowincji Burgos od lat dostarcza przełomowych odkryć dotyczących wczesnych hominidów. Podczas tegorocznych wykopalisk archeolodzy natrafili na 24 nowe fragmenty kości, w tym fragment kości skroniowej, kręgi, paliczki dłoni i stóp, trzy zęby oraz fragmenty kości długich – piszczelowej, udowej i ramiennej. Część skamieniałości należy do dorosłych osobników.

Na stanowisku wykopaliska prowadzono już wcześniej (w latach 1994-98 i 2003-2011). Na przestrzeni kolejnych sezonów odnaleziono pierwsze kości kilku osobników ze śladami praktyk kanibalistycznych. Analiza skamieniałości wykazała, że należały do nieznanego wcześniej gatunku hominida. Kości mają cechy Homo erectus i neandertalczyków. W sumie na tym stanowisku znaleziono 200 szczątków, które mogą należeć do 12 - 15 osobników.

Archeolodzy biorą udział w rozpoczęciu wykopalisk na stanowisku Gran Dolina (fot. AFP/EAST NEWS)

Najnowsze odkrycie zaskoczyło naukowców

Wiele z odkrytych ostatnio kości nosi wyraźne ślady oddzielania ciała od kości, co według naukowców świadczy o praktykach kanibalistycznych. Dotychczas takie ślady znajdowano głównie na szczątkach dzieci i młodzieży. Nowością jest obecność tych śladów także na kościach dorosłych, co rzuca nowe światło na zwyczaje Homo antecessor.

Celem tegorocznych badań jest ustalenie, dlaczego wśród Homo antecessor dochodziło do kanibalizmu. Hipoteza głodu została już wcześniej odrzucona. Naukowcy rozważają możliwość konfliktów między grupami hominidów, jednak brak śladów przemocy na kościach osłabia tę teorię. Jak podkreśla koordynator wykopalisk Andreu Olle, odpowiedź na to pytanie wciąż pozostaje otwarta.

Homo antecessor żył w Europie około miliona lat temu. Charakteryzował się stosunkowo współczesną budową twarzy, z wyraźnym nosem, zaokrąglonymi policzkami i cofniętymi łukami brwiowymi, przypominającymi cechy Homo sapiens. Objętość mózgu wynosiła około 1000 cm³, a dorosłe osobniki mierzyły od 1,6 do 1,8 metra wzrostu. Posługiwały się prostymi narzędziami kamiennymi.