Istnieje jedno stworzenie, które może odstraszyć orki. Boją się tego dźwięku

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Orki osiągają nawet 10 metrów długości i uznawane są za jednych z najgroźniejszych drapieżników morskich. Ich ofiarami padają niemal wszystkie zwierzęta zamieszkujące oceany, włącznie z wielorybami. Najnowsze badania pokazują jednak, że nawet ten drapieżnik potrafi uciekać w popłochu – wystarczy, że usłyszy specyficzny dźwięk wydawany przez grindwala długopłetwego. Co sprawia, że orki boją się swoich mniejszych kuzynów?

Grindwale, choć mniejsze od orek, nie są dla nich łatwym celem. Osiągają od 5 do 8 metrów długości i potrafią nurkować na głębokość nawet 600 metrów, pozostając pod wodą przez blisko dziesięć minut. Zazwyczaj żywią się głowonogami i rybami, rzadko polując na inne walenie.

Badania naukowców zostały opublikowane w „Scientific Reports”.

Boją się tego dźwięku

Zespół badaczy pod kierunkiem Anny Selbmann z Sudurnes Science and Learning Center na Islandii zaobserwował niecodzienne zachowanie w rejonie Cieśniny Gibraltarskiej oraz u wybrzeży Islandii. Okazało się, że grindwale nie tylko nie uciekają przed orkami, ale potrafią je nawet ścigać. Kluczem do tej niezwykłej interakcji okazały się dźwięki wydawane przez grindwale.

Naukowcy przeprowadzili eksperymenty, podczas których odtwarzano dźwięki grindwali w obecności orek wyposażonych w specjalne znaczniki. Wyniki były jednoznaczne – orki unikały tych dźwięków i starały się jak najszybciej oddalić z miejsca, gdzie je słyszały. To zaskakujące odkrycie pokazuje, że grindwale dysponują skutecznym narzędziem odstraszania nawet najgroźniejszych drapieżników oceanów.

Tajemnica akustycznej rywalizacji

Naukowcy podkreślają, że nie zaobserwowano bezpośrednich ataków grindwali na orki, jednak dźwięki wydawane przez te mniejsze walenie skutecznie odstraszają drapieżników. Mechanizm tej reakcji nie jest jeszcze do końca poznany. Badacze sugerują, że orki mogą odbierać dźwięki grindwali jako potencjalnie niebezpieczne, podobnie jak reagują na dźwięki morskiego sonaru.