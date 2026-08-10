Historyczny rekord temperatury mórz pobity. Zmiany klimatu uderzą w nasze portfele?

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Średnia temperatura powierzchni mórz (poza obszarami polarnymi) była w lipcu 2026 r. wyższa niż kiedykolwiek wcześniej w tym miesiącu roku od początku prowadzenia pomiarów. Naukowcy alarmują, że ekstremalne upały i susze coraz bardziej zagrażają Europie.

Historyczne rekordy temperatury mórz. Fale gorąca w Europie

Według najnowszych danych, w lipcu 2026 roku morza na świecie osiągnęły najwyższą temperaturę powierzchniową w historii pomiarów dla tego miesiąca. Rekordowy poziom zanotowano na wybrzeżach Atlantyku i w zachodniej części Morza Śródziemnego. Unijne gremium ds. ocieplenia klimatu „Copernicus” potwierdziło, że średnia temperatura powierzchni mórz poza obszarami polarnymi była wyższa niż w rekordowym dotąd lipcu 2023 roku.

W tym samym czasie ekstremalne upały dotknęły szczególnie Europę Zachodnią, gdzie czerwiec i lipiec były najgorętszymi miesiącami w historii pomiarów. W wielu krajach, m.in. w Austrii i na Słowacji, padły nowe rekordy temperatury. Utrzymujące się wysokie ciśnienie atmosferyczne sprzyjało gromadzeniu się ciepła, a wysuszone gleby traciły zdolność do naturalnego chłodzenia, co dodatkowo potęgowało upały.

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Takie warunki sprzyjają powstawaniu pożarów. Od początku roku w Unii Europejskiej spłonęło już około pół miliona hektarów lasów i terenów zielonych. Jednocześnie wysoka temperatura, susza i silny wiatr utrudniają walkę z żywiołem, a dym przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza.

Skutki gospodarcze, zagrożenia dla infrastruktury

Susza i upały mają poważne konsekwencje dla gospodarki. Wstępne szacunki wskazują, że tylko czerwcowa fala upałów kosztowała europejskich rolników uprawiających zboża ok. 2 mld euro w utraconych plonach. Utrzymujący się deficyt wody wpływa także na funkcjonowanie elektrowni, np. na Węgrzech, gdzie zredukowano moc w elektrowni jądrowej.

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Eksperci ostrzegają, że długotrwałe susze mogą powodować ogromne straty. Przykładem jest tzw. megasusza z lat 2015-2018, która kosztowała Europę aż 439 miliardów euro. Straty dotknęły nie tylko rolnictwo, ale także przemysł i budownictwo.

Naukowcy podkreślają, że obecne ekstremalne zjawiska pogodowe są skutkiem zmian klimatycznych napędzanych przez emisję gazów cieplarnianych. Fale upałów, susze i pożary coraz częściej występują równocześnie, potęgując negatywne skutki. Rekordowe temperatury mórz i powietrza, narastające susze oraz coraz większe straty gospodarcze pokazują, że nie uciekniemy od skutków zmian klimatu.

Źródło: theguardian.com