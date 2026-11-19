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Amerykańska sonda Voyager 1, najdalszy od Ziemi obiekt stworzony przez człowieka, właśnie przekroczyła dystans jednego dnia świetlnego od naszej planety. Oznacza to, że sygnały z Voyagera 1 docierają do nas po 24 godzinach podróży przez pustkę międzygwiezdną.

Voyager 1 został wystrzelony z Ziemi 5 września 1977 roku. Po ponad 49 latach nieprzerwanej podróży, 18 listopada 2026 roku, sonda znalazła się w odległości jednego dnia świetlnego od naszej planety. Dla porównania, do najbliższej gwiazdy poza Słońcem mamy nieco ponad 4 lata świetlne. Dzień świetlny to dystans, jaki światło pokonuje w ciągu 24 godzin, czyli niemal 26 miliardów kilometrów.

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Sygnał z końca Układu Słonecznego

Obecnie wszelkie sygnały radiowe wysyłane przez Voyagera 1 potrzebują aż 24 godzin, by dotrzeć do Ziemi. Sonda oddaliła się już na 173 jednostki astronomiczne (au) od naszej planety, a od Słońca dzieli ją 172 au. Dla przypomnienia – jedna jednostka astronomiczna to w przybliżeniu średnia odległość Ziemi od Słońca, czyli około 150 milionów kilometrów.

Voyager 1 i jego bliźniak

Voyager 1 nie jest jedynym posłańcem ludzkości w przestrzeni międzygwiazdowej. Nieco bliżej znajduje się Voyager 2 – obecnie 145 au od Ziemi i 144,5 au od Słońca. Obie sondy wciąż działają, choć NASA przewiduje, że kontakt z Voyagerem 1 zostanie utracony w 2029 roku, a z Voyagerem 2 dwa lata później, gdy wyczerpie się ich zasilanie.

Przełomowe odkrycia i złote przesłanie

Voyager 1 opuścił heliosferę – „bańkę” wiatru słonecznego otaczającą Układ Słoneczny – już w 2012 roku. Jego bliźniak Voyager II dokonał tego sześć lat później. Dzięki sondom naukowcy zyskali bezcenne dane o zewnętrznych planetach i przestrzeni międzygwiazdowej. Sonda Voyager 1przeleciała w pobliżu Jowisza i Saturna, odkrywając m.in. wulkany na Io, jednym z księżyców Jowisza. Voyager 2 jako jedyny ziemski próbnik minął także Urana i Neptuna.

Obie sondy niosą ze sobą „złote płyty” – gramofonowe dyski z pozłacanej miedzi, na których zapisano dźwięki, muzykę i pozdrowienia w 55 językach, w tym po polsku. To swoisty kosmiczny list w butelce skierowany do ewentualnych pozaziemskich cywilizacji. Na płytach znalazła się także łacińska sentencja „Ad astra per aspera” – „do gwiazd przez trudy” oraz mapę położenia Słońca względem kilkunastu pulsarów.