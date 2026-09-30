„Godzilla” wśród leków na odchudzanie. Przełomowe wyniki badań nad Retatrutide

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Nowy lek na odchudzanie, określany mianem „Godzilli” wśród farmaceutyków, może nie tylko pomóc w zrzuceniu nawet jednej czwartej masy ciała, ale także poprawić poziom cukru we krwi i zmniejszyć stan zapalny organizmu. Najnowsze wyniki międzynarodowych badań klinicznych wskazują, że Retatrutide może stać się przełomem w leczeniu otyłości i cukrzycy typu 2 - podaje „The Guardian”.

Retatrutide, nowy lek będący przedmiotem intensywnych badań, wzbudza ogromne nadzieje wśród pacjentów i lekarzy na całym świecie. Choć nie został jeszcze dopuszczony do obrotu przez żadną agencję regulacyjną, już teraz określany jest mianem „Godzilli” wśród leków na odchudzanie. Wszystko za sprawą spektakularnych wyników największego dotychczas badania klinicznego, które objęło ponad dwa tysiące osób z otyłością i cukrzycą typu 2.

Jak działa Retatrutide?

Retatrutide to innowacyjny preparat, który naśladuje działanie aż trzech kluczowych hormonów jelitowych: GLP-1, GIP oraz glukagonu. Te substancje odgrywają istotną rolę w regulacji apetytu, poziomu cukru we krwi oraz metabolizmu. W przeciwieństwie do innych znanych leków, takich jak Wegovy czy Mounjaro, Retatrutide działa nie tylko na receptory GLP-1 i GIP, ale także aktywuje receptor glukagonu, co dodatkowo zwiększa wydatkowanie energii przez organizm.

Spektakularna utrata masy ciała

W trwającym 80 tygodni badaniu klinicznym wzięło udział 2 047 osób z otyłością i cukrzycą typu 2 z ośmiu krajów na czterech kontynentach. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy otrzymujące różne dawki Retatrutide lub placebo, a także objęci wsparciem dietetycznym i zaleceniami dotyczącymi aktywności fizycznej.

Rezultaty okazały się imponujące. Osoby przyjmujące najwyższą dawkę leku (12 mg) straciły średnio aż 18,8 proc. masy ciała, a niemal połowa z nich zredukowała swoją wagę o co najmniej 20 proc. Co trzeci pacjent schudł nawet o 25 proc. wagi początkowej. Dla porównania, w grupie placebo podobne efekty osiągnęło zaledwie kilka procent uczestników.

Korzyści wykraczające poza odchudzanie

Retatrutide nie tylko pomaga zredukować masę ciała. Badania wykazały, że lek znacząco poprawia kontrolę poziomu cukru we krwi. Aż 72 proc. pacjentów przyjmujących najwyższą dawkę osiągnęło HbA1c (średnia glikemia z ostatnich 2-3 miesięcy) na poziomie 6,5 proc. lub niższym, co jest uznawane za próg diagnostyczny cukrzycy typu 2. W grupie placebo ten wynik osiągnęło tylko 29 proc. uczestników.

Ponadto Retatrutide korzystnie wpływał na inne czynniki ryzyka sercowo-metabolicznego, takie jak ciśnienie tętnicze, profil lipidowy oraz poziom białka C-reaktywnego (hsCRP), będącego markerem stanu zapalnego.

Skutki uboczne i bezpieczeństwo

Jak każdy lek, Retatrutide nie jest pozbawiony działań niepożądanych. Najczęściej zgłaszane były dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak biegunka (27-34 proc. pacjentów) i nudności (14-28 proc.). Dla porównania, w grupie placebo te objawy występowały odpowiednio u 13 proc. i 8 proc. uczestników. W trakcie badania odnotowano także siedem zgonów, jednak według prowadzących badanie nie miały one związku z przyjmowaniem leku.

Podczas tego samego kongresu naukowego zaprezentowano również wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków odchudzających u kobiet z cukrzycą typu 2 w ciąży. Analizy wykazały, że w większości przypadków nie wiązały się one z niepożądanymi skutkami dla matki i dziecka. Eksperci podkreślają jednak, że konieczne są dalsze badania, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby kobiet w wieku rozrodczym sięgających po tego typu terapie.