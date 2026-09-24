Dlaczego warto jeść z bliskimi? Wyniki tych badań zaskoczyły samych lekarzy

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Jedzenie w towarzystwie najbliższych korzystnie wpływa na poziom cukru we krwi, przekonują naukowcy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz Centrum Medycznego Sheba. Wyniki ich badań, opublikowane w czasopiśmie naukowym "Science Advances" wskazują na bezpośrednie znaczenie relacji międzyludzkich dla zdrowia fizycznego. Okazuje się, że spożywanie posiłków w towarzystwie bliskiej osoby nie tylko poprawia samopoczucie, ale także realnie wpływa na funkcjonowanie organizmu, obniżając poziom glukozy we krwi po jedzeniu.

Samotność szkodzi metabolizmowi? Przełomowy eksperyment

Grupa, w skład której wchodzili między innymi prof. Shir Atzil oraz doktorantka Monia Masalha oraz dr Shai Fuchs, przeprowadziła szereg eksperymentów, w których ochotnicy spożywali identyczne posiłki dwukrotnie, raz samotnie, raz w obecności bliskiej osoby.

Wyniki były jednoznaczne, osoby jedzące w towarzystwie doświadczały mniejszych skoków poziomu cukru we krwi po posiłku, a ich organizm szybciej powracał do równowagi metabolicznej.

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Nie tylko cukier. Jak bliskość chroni nas przed stresem i zimnem

Co istotne, pozytywny wpływ obecności bliskiej osoby nie ogranicza się wyłącznie do regulacji poziomu cukru we krwi. Eksperymenty wykazały również, że przebywanie w jej towarzystwie poprawia zdolność organizmu do utrzymania prawidłowej temperatury ciała podczas ekspozycji na zimno oraz łagodzi reakcje stresowe zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Efekt ten pojawiał się nawet wtedy, gdy uczestnicy nie mieli ze sobą bezpośredniego kontaktu fizycznego, a poprawy nie można było wyjaśnić jedynie obniżeniem poziomu stresu.

„Fizjologia społeczna” – nowa rewolucja w medycynie

Naukowcy określili to zjawisko mianem „fizjologii społecznej”, podkreślając, że ludzki organizm reguluje swoje funkcje znacznie efektywniej w obecności innych ludzi. Jak tłumaczy profesor Atzil, przez długi czas uważano, że ciało człowieka funkcjonuje jako zamknięty, samoregulujący się system. Coraz więcej jednak wskazuje na to, że nasze zdrowie jest ściśle powiązane z relacjami społecznymi.

Ilustracja: Shir Atzil

Według autorów badań, zebrane dowody sugerują, że „fizjologia społeczna” jest uniwersalną zasadą funkcjonowania ludzkiego organizmu. Jej odkrycie może mieć teraz daleko idące konsekwencje dla zrozumienia, jak relacje międzyludzkie wpływają na zdrowie fizyczne.

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