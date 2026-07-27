Dlaczego dawniej chowano zmarłych w domach i dlaczego ta praktyka niemal zanikła?

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Pochówek zmarłych to uniwersalny element ludzkiej kultury, obecny w każdej społeczności na świecie. Sposoby żegnania bliskich odzwierciedlają nie tylko tradycje i wierzenia, ale także głębokie relacje społeczne oraz zmiany historyczne. Jednym z najbardziej intrygujących zwyczajów, który przez wieki występował w różnych zakątkach globu, jest praktyka pochówków domowych, grzebania zmarłych w obrębie własnego domu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Najnowsze badania antropologiczne rzucają światło na to, skąd wziął się ten zwyczaj, dlaczego był tak powszechny w przeszłości i co sprawiło, że dziś niemal całkowicie zanikł. Grupa naukowców pisze o tym na łamach "American Antiquity".

Współczesne społeczeństwa, zwłaszcza zachodnie, przyzwyczaiły się do oddzielania przestrzeni życia od miejsc pochówku. Cmentarze, często położone poza granicami miast i wsi, stały się standardem. Jednak przez tysiąclecia dom był nie tylko miejscem życia, ale również śmierci i pamięci. W wielu starożytnych kulturach zmarłych chowano pod podłogą domostw, w ogrodach lub na dziedzińcach. Takie praktyki odnaleźć można m.in. w Mezopotamii, starożytnym Egipcie, na terenie Ameryki Środkowej, a także w wielu społecznościach afrykańskich i azjatyckich.

Przykładem może być stanowisko archeologiczne El Palmillo w Meksyku, gdzie odkryto grobowce umieszczone pod domowymi tarasami. Tamtejsze rodziny grzebały swoich bliskich pod podłogą mieszkalnych pomieszczeń, a wejście do grobowca znajdowało się na domowym patio. Takie rozwiązania nie były wyjątkiem – podobne praktyki spotykano w wielu miejscach na świecie.

Dach z płyt kamiennych podziemnego grobowca na tarasie mieszkalnym 925 w El Palmillo, Santiago Matatlán, Oaxaca, Meksyk (ok. 700–850 n.e.). (Fot. Linda M. Nicholas, Field Museum) /materiały udostępnione

Przez lata naukowcy próbowali zrozumieć, dlaczego tak wiele społeczeństw decydowało się na pochówki domowe. Jedna z teorii zakładała, że zwyczaj ten był związany z osiadłym trybem życia. Gdy ludzie zaczęli budować trwałe domy i osady, mogli chcieć podkreślić swoje prawo do ziemi, grzebiąc przodków na własnym terenie. Miało to nie tylko wymiar symboliczny, ale również praktyczny, obecność grobów przodków wzmacniała więź z miejscem i legitymizowała własność.

Jednak najnowsze badania, oparte na analizie danych etnograficznych i archeologicznych z całego świata, nie potwierdzają jednoznacznie tej hipotezy. Okazuje się, że nie zawsze istniał związek między trwałością osadnictwa a praktyką pochówków domowych. Społeczności zarówno osiadłe, jak i bardziej mobilne, decydowały się na grzebanie zmarłych w pobliżu domów.

Pierwsza autorka pracy, Sabina Cveček z Field Museum przeanalizowała bazę danych zapisów kulturowych, czyli etnograficznych, sięgających kilku wieków wstecz. Stworzyła zestaw danych obejmujący 60 różnych społeczeństw z całego świata i odkryła, że około 12 proc. z nich praktykowało pochówki przydomowe. Ta liczba wydała się niska. Przeanalizowałam dane razem z Carol Ember, antropolog z Uniwersytetu Yale i zgodziliśmy się, że w tych zapisach nie widzimy zbyt wielu pochówków przydomowych. Chcieliśmy się dowiedzieć, dlaczego - mówi Cveček.

Badaczki skonsultowały się z innymi naukowcami, Timothym Earle z Northwestern University oraz Garym Feinmanem i Williamem A. Parkinsonem z Field Museum, którzy rozszerzyli ich bazę o zestaw danych oparty na zapisach archeologicznych. W przeciwieństwie do etnografii, która zawiera informacje z ostatnich kilku stuleci, dane archeologiczne zawierały informacje o społeczeństwach sprzed tysięcy lat. Zespół przeanalizował zapisy pochówków z 49 różnych stanowisk archeologicznych na całym świecie i przekonał się, że aż 33 proc. wykazywało obecność grobów w obrębie domostw.

Dr Sabina Cveček podczas wizyty na stanowisku Lepenski Vir (Fot. Sabina Cveček) /materiały udostępnione

Dlaczego więc praktyka ta niemal zanikła? Kluczową rolę odegrały zdaniem autorów pracy zmiany kulturowe związane z ekspansją wielkich religii światowych oraz procesami kolonizacyjnymi. Wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa, islamu czy hinduizmu, lokalne tradycje pochówków były wypierane przez nowe normy, np. pochówki na cmentarzach lub kremację. Kolonizacja przyniosła nie tylko nowe religie, ale również zmiany w prawie i organizacji przestrzeni, co skutkowało stopniowym zanikiem dawnych praktyk.

W wielu opisach etnograficznych pojawia się informacja, że społeczności niegdyś chowały swoich zmarłych w domach, ale z czasem, pod wpływem misjonarzy lub administracji kolonialnej, zaczęły korzystać z cmentarzy wyznaniowych. Przykładem mogą być społeczności w Ameryce Łacińskiej, które wraz z nadejściem chrześcijaństwa przeszły na pochówki poza osadami, lub grupy w Azji Południowej, które pod wpływem hinduizmu zaczęły stosować kremację.

Zmiany w sposobach pochówku odzwierciedlają głębokie przemiany społeczne, religijne i polityczne. Jak podkreślają badacze, nawet tak fundamentalne i emocjonalne praktyki, jak sposób grzebania zmarłych, podlegają dynamicznym przemianom. Praktyki pogrzebowe są nie tylko wyrazem szacunku dla zmarłych, ale także narzędziem budowania tożsamości, przynależności i pamięci zbiorowej. Choć dziś pochówki domowe należą do rzadkości, ich historia przypomina, jak różnorodne mogą być ludzkie sposoby radzenia sobie ze śmiercią. Praktyka ta, obecna przez tysiąclecia w różnych kulturach, pokazuje, że bliskość zmarłych była dla wielu społeczności naturalną częścią życia codziennego. Współczesne cmentarze, choć wydają się nam oczywiste, są w dziejach ludzkości stosunkowo nowym wynalazkiem.