Często sięgasz po napoje „zero”? Możesz narażać się na kłopoty z pamięcią

RMF24

Popularne zamienniki cukru mogą nie być tak nieszkodliwe, jak się wydaje. Jak się okazuje, duża ilość słodzików w diecie ma związek z pogorszeniem pamięci i zdolności poznawczych - wynika z najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie medycznym „Neurology”. Związek ten był szczególnie widoczny u osób poniżej 60. roku życia lub chorych na cukrzycę.

Jak słodziki wpływają na zdolności poznawcze?

W badaniu - którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma „Neurology” wydawanego przez Amerykańską Akademię Neurologii - udział wzięło 12 772 dorosłych osób mieszkających w różnych regionach Brazylii. Średni wiek uczestników wynosił 52 lata, przy czym naukowcy obserwowali ich przez około osiem lat.

Na początku badania uczestnicy wypełnili kwestionariusze żywieniowe, w których opisali to, co jedli i pili w ciągu poprzedniego roku. Następnie badacze podzielili ich na trzy grupy w zależności od całkowitego spożycia słodzików - od najniższego do najwyższego. W grę wchodziło spożycie substancji takich jak: aspartam, sacharynę, acesulfam K, erytrytol, ksylitol, sorbitol i tagatozę.

Uczestnicy przeszli testy funkcji poznawczych na początku, w połowie oraz na końcu badania. Sprawdzano kilka aspektów funkcjonowania mózgu: zdolność szybkiego przywoływania i wypowiadania słów, pamięć krótkotrwałą, a także zdolność szybkiego zrozumienia informacji i reagowania na nie.

Wyniki badania dają do myślenia

Okazało się, że spośród substancji, które badacze wzięli pod uwagę, tylko w przypadku tagatozy nie zabserwowano związku z pogorszeniem funkcji poznawczych. W przypadku pozostałych (aspartam, sacharynę, acesulfam K, erytrytol, ksylitol, sorbitol), po uwzględnieniu czynników takich jak wiek, płeć czy nadciśnienie i inne choroby sercowo-naczyniowe u niektórych uczestników, naukowcy zauważyli wyraźną różnicę między grupami w zależności od spożycia słodzików.

U osób, które spożywały substancje słodzące w największej ilości, pogorszenie ogólnych zdolności myślenia i pamięci nastąpiło o 62 proc. szybciej niż u uczestników, którzy najrzadziej sięgali po słodziki. Zdaniem badaczy to różnica porównywalna do „postarzenia się” o około 1,6 roku.

Uczestnicy z grupy o średnim spożyciu doświadczyli zmian, które były o 35 proc. szybsze niż pogorszenie obserwowane w grupie o najniższym spożyciu. To porównywalne z „postarzeniem się” o ok. 1,3 roku.

Związek był silniejszy u osób poniżej 60 lat

Zdaniem naukowców wiek miał wpływ na wyniki. Wśród uczestników poniżej 60. roku życia osoby spożywające najwięcej słodzików doświadczyły szybszego pogorszenia funkcjonalności mózgu niż osoby spożywające ich najmniej. Takiego samego związku nie stwierdzono wśród osób 60 plus.

Zaobserwowany związek był silniejszy również wśród osób z cukrzycą. Diabetycy mogą częściej stosować zamienniki cukru, ponieważ zaleca się im unikanie produktów, które gwałtownie podnoszą poziom glukozy we krwi.

Słodziki wcale nie takie nieszkodliwe?

Badanie jest tym bardziej istotne, że słodziki, które naukowcy wzięli pod uwagę, są często dodawane do produktów wysoko przetworzonych, a także do tzw. wody smakowej, napojów bezalkoholowych, energetyków czy również do jogurtów i deserów reklamowanych jako niskokaloryczne. Niektóre z nich można też kupić jako samodzielny produkt do dosłodzenia kawy, herbaty czy wypieków.

Substancje słodzące o niskiej zawartości kalorii lub bezkaloryczne są często postrzegane jako zdrowa alternatywa dla cukru, jednak wyniki naszych badań sugerują, że niektóre z nich mogą z czasem wywierać negatywny wpływ na zdrowie mózgu - powiedziała autorka badania, dr Claudia Kimie Suemoto z Uniwersytetu w São Paulo w Brazylii.

Ograniczenia badania

Należy jednak pamiętać, że badanie nie objęło wszystkich słodzików obecnie dodawanych do żywności czy napojów, dlatego jego wyników nie można odnieść do wszystkich zamienników cukru.

Dane dotyczące diety pochodziły z deklaracji uczestników. Jako iż osoby te mogły zapominać o niektórych produktach spożywczych lub źle ocenić ich ilość, dane te obarczone są pewną niedokładnością.

Co najważniejsze, badanie miało charakter obserwacyjny. Wykazało ono związek między wyższym spożyciem substancji słodzących a szybszym pogorszeniem funkcji poznawczych. Nie wynika z niego jednoznacznie, czy to właśnie słodziki bezpośrednio spowodowały te zmiany.

Źródło: sciencedaily.com