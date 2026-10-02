AI złamała napoleoński szyfr sprzed 217 lat. Wystarczyło sześć godzin

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Sztuczna inteligencja odczytała tajny list wojskowy z czasów wojen napoleońskich, którego sens przez ponad dwa wieki pozostawał nieuchwytny dla historyków i kryptologów. Zaawansowany model AI potrzebował zaledwie sześciu godzin, aby złamać skomplikowany szyfr i ujawnić strategiczne instrukcje z 1809 roku.

Tajemnica wojskowa z 1809 roku

W 1809 roku Europa stała u progu wojny. Francja, pod wodzą Napoleona, przygotowywała się do konfliktu z Austrią. W tych burzliwych czasach kluczową rolę odgrywała komunikacja wojskowa, a jej bezpieczeństwo zapewniały skomplikowane szyfry. Jeden z takich dokumentów, napisany na rozkaz Napoleona, przez ponad 200 lat pozostawał nieodszyfrowany, stanowiąc wyzwanie dla historyków i kryptologów.

List, który nie był bezpośrednio autorstwa Napoleona, pochodził z kwatery głównej Eugène'a de Beauharnais, wicekróla Włoch, i zawierał zaszyfrowane instrukcje wojskowe dla generała Auguste’a de Marmonta. Przekaz miał kluczowe znaczenie strategiczne i został przesłany z zachowaniem najwyższych środków ostrożności – miał być „napisany szyfrem” i przekazany wyłącznie przez zaufanego oficera.

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Sześć godzin kontra dwa stulecia

Przez dziesięciolecia liczni badacze podejmowali próby rozszyfrowania dokumentu, jednak żadnemu nie udało się opublikować pełnej deszyfracji. Przełom nastąpił dopiero teraz, gdy Carter Church, inżynier z firmy SentinelOne zajmującej się cyberbezpieczeństwem, wykorzystał zaawansowany model sztucznej inteligencji OpenAI GPT-6 Astra.

Według relacji Churcha, model AI nie tylko automatycznie przepisał obraz dokumentu, ale także przeanalizował skomplikowany szyfr podstawieniowy homofoniczny, napisał wymagany kod i zweryfikował wyniki z danymi historycznymi. Cały proces odszyfrowania zajął zaledwie sześć godzin.

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Church opisał szczegółowo działanie AI:

„Astra podzieliła tablicę 1 202 na 1 836 na wiersze, odczytała znaki, zidentyfikowała, które z 175 ręcznie rysowanych znaków były tym samym symbolem zapisanym dwukrotnie, i dopiero wtedy rozpoczęła łamanie szyfru”.

Rozkazy, które miały ocalić armię

Odszyfrowany dokument okazał się kluczowym elementem francuskiej strategii wojennej na wiosnę 1809 roku. List zawierał szczegółowe dane o pozycjach wojsk bawarskich, polskich i francuskich, a także liczne instrukcje dla generała Marmonta, który dowodził wojskami francuskimi w Dalmacji. W związku ze zbliżającą się ofensywą austriacką, Marmont mógł zostać odcięty od reszty sił, jeśli nie otrzymałby odpowiednich rozkazów i informacji.

Dzięki analizie szczegółowych danych dotyczących liczebności wojsk, pozycji jednostek i tytułów oficerów, Carter Church był w stanie precyzyjnie datować dokument na koniec marca 1809 roku, czyli na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem austriackiej ofensywy.

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Przełom w kryptografii cyfrowej

Odszyfrowanie napoleońskiego listu przez sztuczną inteligencję stanowi przełom nie tylko dla historyków, ale także dla wszystkich, którzy zajmują się badaniem dawnych dokumentów i szyfrów. Szybkość i skuteczność działania AI otwierają nowe możliwości w dziedzinie historii, kryptografii i nauk pomocniczych.

Źródło: Euronews.com