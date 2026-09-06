Znana aktorka całkowicie odstawiła alkohol. To skłoniło ją do decyzji

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Anna Faris, gwiazda takich produkcji, jak „Mamuśka” czy seria komediowych horrorów „Straszny film”, w najnowszym wywiadzie ujawniła, że całkowicie odstawiła alkohol. Opowiadając o powodach tej decyzji, zdradziła, że zauważyła u siebie wyraźny związek między sięganiem po napoje wyskokowe a stanami depresyjnymi.

Zbliżając się do 50. urodzin, Anna Faris postanowiła spojrzeć na swoje codzienne wybory z większą uważnością. Goszcząc niedawno w podcaście „Dear Chelsea”, gwiazda „Strasznego filmu” zdradziła, że jedną z kluczowych zmian, jakie zdecydowała się wprowadzić w życiu, była całkowita rezygnacja z alkoholu.

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Decyzja ta nie była wszelako efektem jednego dramatycznego wydarzenia, lecz raczej rezultatem stopniowego uświadamiania sobie, że alkohol nie służy jej psychice.

Okazuje się, że w moim przypadku istnieje związek między piciem a depresją. Musiałam się wycofać, żeby przestać sabotować samą siebie – powiedziała 49-letnia Faris.

Choć aktorka nie ujawniła, kiedy dokładnie rozpoczęła abstynencję, podkreśliła, że decyzja ta przyniosła jej ważną zmianę perspektywy. Jak zaznaczyła, trzeźwość stała się dla niej „jednym z wielu darów” i wpłynęła również na sposób, w jaki postrzega własną karierę.

Faris opowiedziała o trudnym okresie w życiu

Aktorka wyznała również, że w ostatnim czasie zaczęła przychylniej reagować na zainteresowanie publiczności. Wcześniej zdarzało jej się czuć niezręcznie, gdy była zaczepiana przez fanów na ulicy; dziś natomiast potrafi docenić takie momenty.

Naprawdę zaczęłam zauważać i cieszyć się z tego, że kiedy ludzie mnie rozpoznają, zwykle się uśmiechają – wyznała.

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Rozmowa z Chelsea Handler miała szerszy wymiar. Faris wróciła bowiem wspomnieniami do trudnego okresu po odejściu z serialu „Mamuśka” w 2020 roku, kiedy zmagała się z obniżonym nastrojem i zaczęła poważnie zastanawiać się nad przyszłością w branży filmowej.

Dziś jej kariera ponownie nabrała tempa – na początku czerwca premierę miała najnowsza odsłona serii „Straszny film” z jej udziałem, a 9 października w polskich kinach zadebiutuje thriller „Primetime”, w którym Faris partneruje Robertowi Pattinsonowi i Merritt Wever.