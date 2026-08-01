Zmienił myślenie o współczesnej modzie. Rocznica urodzin legendarnego projektanta

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Zrewolucjonizował świat mody, a jego nazwisko stało się marką o globalnej rozpoznawalności i symbolem elegancji. To on ubrał kobiety w smokingi, przeniósł wysoką modę na ulicę i otworzył wybiegi dla modelek o różnym pochodzeniu etnicznym. 1 sierpnia francuski projektant mody, Yves Saint-Laurent, obchodziłby 90. urodziny.

Yves Saint-Laurent przyszedł na świat 1 sierpnia 1936 roku w algierskim Oranie. Zapisał się w historii jako jeden z największych rewolucjonistów świata mody. Konsekwentnie zmieniał sposób myślenia o kobiecym ubiorze. Potrafił dostrzec, że może on się stać narzędziem emancypacji, dialogu ze sztuką i odbiciem zmieniającego się świata.

Kiedy Yves Saint Laurent w 1961 roku, wspólnie z Pierre’em Bergé, założył własny dom mody, branża haute couture wciąż pozostawała silnie zakorzeniona w powojennych wyobrażeniach o elegancji. Kobieta miała wyglądać przede wszystkim delikatnie, a jej garderoba wyraźnie odróżniała się od męskiej. Saint Laurent dostrzegał jednak potrzebę zmian.

Damski smoking i styl safari

Jednym z jego najbardziej przełomowych projektów legendarnego projektanta był zaprezentowany w 1966 roku damski smoking. W czasach, gdy eleganckie spodnie dla kobiet wciąż budziły kontrowersje, a wiele ekskluzywnych restauracji odmawiało wstępu klientkom ubranym w garnitur, Saint Laurent zaproponował strój czerpiący z męskiego krawiectwa, lecz podporządkowany kobiecej sylwetce. Smoking stał się symbolem nowoczesnej kobiety – pewnej siebie, niezależnej i świadomej własnej pozycji. Z czasem wszedł do modowego kanonu.

Do ważnych elementów dorobku słynnego projektanta należy także styl safari. Wprowadzona pod koniec lat 60. kurtka nazywana „safari jacket”, która inspirowana była praktyczną odzieżą podróżników, w interpretacji Saint-Laurenta przekształcona została w zaskakująco elegancki element miejskiej garderoby. Kieszenie, pasek podkreślający talię i funkcjonalny charakter ubrania doskonale wpisywały się w potrzeby kobiet prowadzących coraz bardziej aktywne życie zawodowe i społeczne.

Yves Saint-Laurent na zdj. z 1965 r. (fot. UPPA/Photoshot) / PAP/EPA

Chciał zdemokratyzować luksus

Saint-Laurent był pionierem nie tylko w kontekście samego projektowania. W czasach, gdy wybiegi największych domów mody były zdominowane niemal wyłącznie przez białe modelki, designer świadomie angażował kobiety o różnym kolorze skóry i pochodzeniu. Już na początku lat 60. współpracował z czarnoskórymi modelkami, a później regularnie zapraszał na pokazy także azjatyckie piękności.

Saint-Laurent należał również do pierwszych wielkich francuskich projektantów, którzy uwierzyli w potencjał prêt-à-porter. Uruchomienie linii Rive Gauche w 1966 roku było udaną próbą demokratyzacji luksusu i zbliżenia wysokiej mody do szerszego grona odbiorców.