Zmarła Iga Cembrzyńska. Artystka miała 87 lat

RMF24

Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cembrzyńska. O jej odejściu poinformował ks. Andrzej Luter. Artystka miała 87 lat.

Iga Cembrzyńska była wszechstronnie utalentowaną artystką – występowała jako aktorka i piosenkarka, komponowała muzykę, pisała scenariusze oraz reżyserowała filmy dokumentalne. Największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak wieloletnia współpraca z reżyserem Andrzejem Kondratiukiem, którego była nie tylko najbliższą współpracowniczką, ale także życiową partnerką i muzą.

O śmierci artystki poinformował w mediach społecznościowych ksiądz Andrzej Luter.

„Odeszła. Do swojego Andrzeja, i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo” – napisał duchowny.

Iga Cembrzyńska urodziła się 2 lipca 1939 roku w Radomiu. Przez lata należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiego kina i kultury. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1964 roku rolą księżniczki Eminy w „Rękopisie znalezionym w Saragossie” w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Później występowała w wielu cenionych produkcjach, m.in. „Salcie”, „Ścianie czarownic”, „Jowicie” oraz „Krzyku”, współpracując z czołowymi twórcami polskiego filmu.

Choć pracowała również z Andrzejem Wajdą i innymi uznanymi reżyserami, to właśnie filmy Andrzeja Kondratiuka najsilniej zapisały się w jej dorobku. Para pobrała się na początku lat 80. i pozostała razem aż do śmierci reżysera w 2016 roku. Cembrzyńska zagrała w wielu jego filmach, m.in. „Hydrozagadce”, „Jak to się robi”, „Pełni” i „Gwiezdnym pyle”, za rolę w tym ostatnim otrzymując nagrodę Złoty Ekran.

W 1979 roku małżonkowie zamieszkali w Gzowie koło Pułtuska, które stało się ich twórczym azylem. Powstały tam takie filmy jak „Cztery pory roku”, „Wrzeciono czasu” i „Słoneczny zegar”.

W latach 90. założyła firmę Iga Film, dzięki której produkowała wszystkie filmy swojego męża. Była również członkinią Polskiej Akademii Filmowej.