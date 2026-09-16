Zmarł Aleksander Śnieżko. Wybitny poeta z Wileńszczyzny miał 81 lat

RMF24

W wieku 81 lat zmarł Aleksander Śnieżko – ceniony poeta, pisarz i działacz polskiej społeczności na Litwie. Jego twórczość i zaangażowanie na zawsze wpisały się w historię Polaków na Wileńszczyźnie. Informację o śmierci artysty przekazał Rafał Poborski, charge d’affaires RP na Litwie.

Aleksander Śnieżko odszedł w środę, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek literacki, ale także niezatarte wspomnienie człowieka oddanego polskiej kulturze. „Był człowiekiem wielkiej pasji i oddania polskiej kulturze” – napisał Rafał Poborski na Facebooku, składając kondolencje rodzinie i bliskim poety. Dyplomata podkreślił, że przez dziesięciolecia swojej twórczości Śnieżko pozostawił trwały ślad w życiu kulturalnym Polaków na Litwie oraz w pamięci kolejnych pokoleń.

Inżynier, poeta, społecznik

Aleksander Śnieżko z wykształcenia był inżynierem lotnictwa, lecz jego prawdziwą pasją była literatura. Przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy, współtworzył także Republikańskie Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie. Jego dorobek obejmuje liczne tomiki poezji wydane zarówno na Litwie, jak i w Polsce, a także teksty piosenek.

Twórczość Aleksandra Śnieżki była głęboko zakorzeniona w tradycji i historii Wileńszczyzny. Jak pisał „Kurier Wileński” w 2013 roku, w jego wierszach „tkwi szacunek do stron rodzinnych, do małej ojczyzny”. Utwory Śnieżki wzruszały, skłaniały do refleksji i zachwycały lirycznością, która sprawiała, że chciało się je śpiewać.

Zasłużony dla kultury polskiej

Za swoją działalność literacką i społeczną Aleksander Śnieżko został uhonorowany Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Złotym Krzyżem Zasługi RP.