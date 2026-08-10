Zepchnął „Mrocznego Rycerza” z podium. Nowy film Nolana zarabia miliardy

Rekordowe wpływy „Odysei” – sukces na skalę światową

Według danych Universal Pictures, „Odyseja” już po czterech weekendach od premiery zarobiła na całym świecie 1,1 miliarda dolarów. Tym samym film stał się najbardziej dochodowym dziełem w karierze Christophera Nolana. Dotychczasowy rekord należał do „Mrocznego Rycerza powstaje” z 2012 roku, który zgromadził 1,085 miliarda dolarów.

Łączne wpływy z biletów na wszystkie filmy Nolana przekroczyły już 7 miliardów dolarów. „Odyseja” znacząco przyczyniła się do osiągnięcia tego imponującego wyniku, umacniając pozycję reżysera wśród najbardziej kasowych twórców współczesnego kina.