Zepchnął „Mrocznego Rycerza” z podium. Nowy film Nolana zarabia miliardy

Rekordowe wpływy „Odysei” – sukces na skalę światową
Według danych Universal Pictures, „Odyseja” już po czterech weekendach od premiery zarobiła na całym świecie 1,1 miliarda dolarów. Tym samym film stał się najbardziej dochodowym dziełem w karierze Christophera Nolana. Dotychczasowy rekord należał do „Mrocznego Rycerza powstaje” z 2012 roku, który zgromadził 1,085 miliarda dolarów.
Łączne wpływy z biletów na wszystkie filmy Nolana przekroczyły już 7 miliardów dolarów. „Odyseja” znacząco przyczyniła się do osiągnięcia tego imponującego wyniku, umacniając pozycję reżysera wśród najbardziej kasowych twórców współczesnego kina.
Podział przychodów – dominacja na rynku międzynarodowym
Z ogólnej kwoty 1,1 miliarda dolarów, 461,1 miliona dolarów pochodzi z rynku amerykańskiego. Pozostałe 643,6 miliona dolarów wygenerowały kina w innych krajach. Tak znaczący udział wpływów zagranicznych podkreśla globalny charakter sukcesu „Odysei” i ogromne zainteresowanie międzynarodowej publiczności.
„Odyseja” na podium najbardziej dochodowych filmów 2026 roku
Obecnie „Odyseja” zajmuje drugie miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów 2026 roku na świecie. Wyprzedza ją jedynie produkcja Sony/Marvel Studios – „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”, która zgromadziła ponad 1,26 miliarda dolarów. Na trzecim miejscu uplasowało się „Toy Story 5” od Disney/Pixar z wynikiem 1,09 miliarda dolarów.
Największy sukces w karierze gwiazd
Warto podkreślić, że rola w „Odysei” okazała się najbardziej kasowym projektem także dla głównych aktorów filmu – Matta Damona, Anne Hathaway oraz Roberta Pattinsona. Adaptacja dzieła Homera przyniosła im największy sukces finansowy w dotychczasowej filmografii.