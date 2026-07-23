Zdrada i walka o piracki skarb. Ridley Scott i Hugh Jackman szykują filmowy hit

RMF24

Ridley Scott i Hugh Jackman połączą siły w nowej adaptacji „Wyspy skarbów”. Hollywoodzki duet szykuje widowiskową ekranizację ponadczasowej powieści przygodowej. W rolę Długiego Johna Silvera wcieli się Jackman, a za kamerą stanie Scott. Negocjacje z wytwórnią Sony Pictures są na zaawansowanym etapie.

Gwiazdorski duet ożywi legendę

Kultowa „Wyspa skarbów” Roberta Louisa Stevensona powraca na wielki ekran. Tym razem za sterami projektu stanie Ridley Scott, reżyser znany z takich hitów jak „Gladiator”, „Łowca androidów” czy „Marsjanin”. W roli charyzmatycznego pirata Długiego Johna Silvera zobaczymy Hugh Jackmana – aktora, który zdobył serca widzów na całym świecie m.in. dzięki roli Wolverine’a w serii „X-Men”.

Według doniesień branżowych, projekt wzbudził ogromne zainteresowanie wśród największych studiów filmowych. Jednak to Sony Pictures jest obecnie najbliżej sfinalizowania rozmów i przejęcia praw do produkcji. Źródła zbliżone do negocjacji podkreślają, że dyskusje są już bardzo zaawansowane.

Sony Pictures blisko filmowego hitu

Nowa ekranizacja „Wyspy skarbów” ma być spektakularna i unowocześniona. Za scenariusz odpowiada Jack Thorne, laureat nagrody Emmy, znany z pracy przy filmie „Dojrzewanie”. W filmie Hugh Jackman wcieli się w jedną z najbardziej kultowych postaci literatury przygodowej – podstępnego, lecz niezwykle charyzmatycznego Długiego Johna Silvera, kucharza okrętowego z drewnianą nogą, który staje się liderem pirackiego buntu.

Ridley Scott, mający na koncie wielkie widowiska historyczne i science-fiction, zapowiada, że produkcja będzie nie tylko wierna duchowi oryginału, ale również wzbogaci klasyczną historię o nowoczesne rozwiązania filmowe i dynamiczną narrację.

Ponad 100 milionów sprzedanych książek

Powieść Roberta Louisa Stevensona, wydana po raz pierwszy w 1883 roku, od ponad stu lat rozbudza wyobraźnię czytelników na całym świecie. Jej geneza jest równie fascynująca jak sama fabuła – autor wpadł na pomysł książki, rysując mapę skarbów dla swojego 12-letniego pasierba. Stevenson pisał jeden rozdział dziennie, wieczorami czytając nowe fragmenty rodzinie. Początkowo „Wyspa skarbów” ukazywała się w odcinkach w czasopiśmie dla młodzieży, a pełna wersja szybko stała się bestsellerem.

Szacuje się, że książka została sprzedana w ponad 100 milionach egzemplarzy i przetłumaczona na ponad 50 języków. Przygody młodego Jima Hawkinsa, który wyrusza na poszukiwanie legendarnego skarbu kapitana Flinta, fascynują kolejne pokolenia czytelników. Na przestrzeni lat powieść doczekała się wielu adaptacji filmowych, telewizyjnych i teatralnych, jednak każda nowa wersja przyciąga uwagę zarówno miłośników klasyki, jak i nowych widzów.

Fabuła pełna przygód i niebezpieczeństw

Historia „Wyspy skarbów” koncentruje się na młodym Jimie Hawkinsie, który przypadkowo zdobywa mapę prowadzącą do ukrytego na odległej wyspie pirackiego skarbu. Chłopiec wyrusza w podróż na statku Hispaniola, gdzie poznaje Długiego Johna Silvera – kucharza okrętowego, który szybko ujawnia swoje prawdziwe, pirackie oblicze. Na pokładzie dochodzi do buntu, a walka o skarb staje się niebezpieczną grą o życie i lojalność.

W nowej adaptacji można spodziewać się dynamicznych scen akcji, zapierających dech w piersiach morskich bitew oraz głębokiego portretu psychologicznego postaci. Ridley Scott i Hugh Jackman mają szansę stworzyć produkcję, która na nowo zdefiniuje sposób opowiadania tej ponadczasowej historii.

Kiedy nowa „Wyspa skarbów” trafi do kin?

Choć na razie nie podano oficjalnej daty premiery, branżowe media przewidują, że zdjęcia do filmu mogą rozpocząć się w ciągu najbliższych miesięcy, o ile negocjacje z Sony Pictures zakończą się sukcesem.

Wytwórnia nie komentuje sprawy, jednak rosnące zainteresowanie projektem i zaangażowanie tak uznanych nazwisk jak Scott i Jackman sprawiają, że produkcja budzi ogromne emocje wśród widzów i krytyków.