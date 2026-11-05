Zaskakujące wyznanie laureata prestiżowej nagrody literackiej. Zrobił to celowo

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Francuski pisarz Philippe Jaenada, świeżo upieczony laureat najbardziej prestiżowej nagrody literackiej we Francji, nie kryje, że podczas pracy nad nagrodzoną powieścią sięgnął po sztuczną inteligencję. Autor zdradził, jak AI pomogła mu w procesie twórczym i jak zamierza oswajać nowe technologie w literaturze.

W środę, dzień po otrzymaniu Nagrody Goncourtów za powieść „L'Inconnue du quai de Javel” („Nieznajoma z Quai de Javel”), Philippe Jaenada pojawił się na antenie radia France Inter. Pisarz otwarcie przyznał, że podczas pracy nad książką trzy razy wykorzystał sztuczną inteligencję. Jak wyjaśnił, AI posłużyła mu przede wszystkim do dokumentacji technicznej.

Myślę, że nie można wypierać AI, nie można udawać, że ona nie istnieje. Trzeba się nią posługiwać, trzeba ją uznać, oswoić ją i nie pozwolić, by nas zastąpiła – powiedział Jaenada.

Jedno zdanie wygenerowane przez AI

Autor zdradził, że jednym z zastosowań AI było wprowadzenie do powieści jednego zdania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Jak podkreślił, zrobił to celowo, by „bawić się z czytelnikiem”. Tylko jurorzy Nagrody Goncourtów wiedzą, które to zdanie.

Trzeci raz Jaenada sięgnął po AI, by – jak sam przyznał – „zadrwić nieco z ChatGPT, który udziela całkowicie absurdalnych odpowiedzi w sprawie danych technicznych”.

„Nieznajoma z Quai de Javel” - literackie śledztwo ws. śmierci Louise Cansot

Nagrodzona powieść Jaenady to literackie śledztwo dotyczące śmierci Louise Cansot, modelki popularnej wśród powojennych malarzy z paryskiego Montparnasse. Autor wraca do nierozwiązanej zagadki kryminalnej, łącząc klasyczną narrację z nowoczesnymi narzędziami.

W ostatnich miesiącach we Francji głośno było o sprawie kanadyjsko-haitańskiego pisarza Thelysona Oreliena. Jego powieść „C'etait ca ou mourir” („Albo to, albo śmierć”), początkowo chwalona przez krytyków, została wycofana z selekcji do Nagrody Goncourtów po oskarżeniach, że niemal w całości napisała ją AI.