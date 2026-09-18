„Zagraniczny agent”. Słynny reżyser wpisany na czarną listę Kremla

RMF24

Rosyjskie władze wpisały znanego reżysera Andrieja Zwiagincewa na listę tzw. zagranicznych agentów. Informację tę podała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe. Jeden z najbardziej utytułowanych rosyjskich twórców filmowych od 2022 roku mieszka we Francji.

Co oznacza status „zagranicznego agenta”?

W Rosji rejestr „zagranicznych agentów” prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Status ten nadawany jest osobom lub organizacjom, które – zdaniem władz – otrzymują wsparcie z zagranicy i prowadzą działalność polityczną lub zbierają informacje o wojsku. W praktyce oznacza to znaczne ograniczenia w działalności publicznej, a także stygmatyzację i ostrą krytykę ze strony państwowych mediów.

Sukcesy Zwiagincewa na świecie

Andriej Zwiagincew to twórca wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych festiwalach.

Jego najnowszy film „Minotaur” zdobył Grand Prix podczas 79. edycji festiwalu w Cannes. Co więcej, francuskie Centrum Narodowe Kinematografii i Filmu Animowanego (CNC) wybrało „Minotaura” jako oficjalnego kandydata Francji do Oscara. To ogromne wyróżnienie dla rosyjskiego reżysera, który od kilku lat mieszka i tworzy na emigracji.

„Minotaur” – film o rosyjskiej rzeczywistości

Jak opisuje francuski dziennik „Le Monde”, „Minotaur” to opowieść o rozpadzie rosyjskiego społeczeństwa. Głównymi bohaterami są małżonkowie przeżywający kryzys, a tłem wydarzeń jest rosyjska inwazja na Ukrainę, rozpoczęta 24 lutego 2022 roku.

Film wyprodukowany został przez francuskich producentów Charlesa Gilliberta (CG Cinéma) i Nathanaela Karmitza (MK2 Productions).

Apel do Putina podczas gali w Cannes

Podczas odbierania nagrody w Cannes Zwiagincew nie krył emocji. Publicznie zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o zakończenie wojny w Ukrainie.

Miliony osób po obu stronach linii frontu marzą o jednym – aby masakry w końcu ustały. Jedyną osobą, która może położyć kres tej rzezi, jest prezydent Rosji. Cały świat na to czeka – mówił reżyser.