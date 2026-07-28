Z boiska na ekran. Cristiano Ronaldo producentem i aktorem w nowym serialu

RMF24

Cristiano Ronaldo nie zwalnia tempa – po mundialu czas na serial. Według brytyjskiego dziennika „The Sun” legendarny piłkarz nie tylko zostanie producentem, ale ma również pojawić się na ekranie w nowej produkcji „Day 1s”. W obsadzie także Damian Lewis, Thierry Henry i raper Dave.

Cristiano Ronaldo, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki i jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie, szykuje się do nowego wyzwania. Po niedawnym pożegnaniu z mundialem, gdzie jego Portugalia odpadła w 1/8 finału po starciu z Hiszpanią, „CR7” zamierza spróbować swoich sił w branży filmowej. Jak donosi „The Sun”, gwiazdor Al-Nassr nie tylko zostanie producentem wykonawczym, ale także pojawi się na ekranie w serialu „Day 1s”.

Serial z gwiazdorską obsadą

Według doniesień brytyjskiego dziennika za kamerą serialu stanie Matthew Vaughn, znany z takich hitów jak „Kingsman”. Produkcja opowie fikcyjną historię piłkarskiego agenta Stanleya Daltona. W obsadzie znalazł się Damian Lewis, znany z seriali „Homeland” i „Billions”. Gościnnie na ekranie pojawią się także francuski trener i były piłkarz Thierry Henry oraz popularny raper Dave. Zdjęcia do „Day 1s” już ruszyły w Londynie.

Zaangażowanie Cristiano Ronaldo w świat filmu nie powinno dziwić. W zeszłym roku, wspólnie z Matthew Vaughnem, założył niezależne studio filmowe UR•Marv, które ma realizować zarówno produkcje kinowe, jak i telewizyjne. Jeśli wiadomości się potwierdzą, „Day 1s” będzie pierwszym projektem sygnowanym przez tę wytwórnię.

Na razie zarówno Ronaldo, jak i Vaughn nie odnieśli się oficjalnie do medialnych doniesień.