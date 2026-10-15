Wyjątkowy hołd dla Céline Dion. Słynna wokalistka ma własną Barbie

RMF24

Céline Dion, piosenkarka, może pochwalić się niezwykłym wyróżnieniem. Zabawkowy gigant zdecydował się uhonorować diwę poświęconą jej lalką Barbie. Nowa kolekcjonerska zabawka odtwarza wizerunek kanadyjskiej artystki z gali rozdania Oscarów w 1998 roku, gdzie zaśpiewała piosenkę „My Heart Will Go On” z filmu „Titanic” Jamesa Camerona.

Wokalistka uhonorowana lalką Barbie

Pochodząca z kolekcji „Barbie Signature” plastikowa miniatura Dion, która trafiła już do sprzedaży, ubrana jest w niebieską kreację z trenem i długimi rękawami projektu Michaela Korsa. Ma na sobie także naszyjnik inspirowany słynnym Sercem Oceanu – fikcyjnym diamentem, który przewija się w fabule filmu Camerona.

To prawdziwy zaszczyt dołączyć do dziedzictwa Barbie lalką inspirowaną jednym z najważniejszych momentów w mojej karierze. Mam nadzieję, że ta lalka zainspiruje wszystkich do wyrażania siebie z niezachwianą pewnością siebie, podążania za marzeniami i wiary w siłę własnego głosu – przekazała piosenkarka w komunikacie.

12 września Céline Dion zainaugurowała swoją paryską rezydenturę, wracając na scenę po sześcioletniej przerwie związanej z jej problemami zdrowotnymi. Jesienna tura występów w paryskiej Plenitude Arena zakończy się 17 października. Jednak piosenkarka już zapowiedziała serię wiosennych koncertów, zaplanowanych między 8 i 29 maja.

Wielki powrót Céline Dion

O swoim powrocie na scenę, po blisko sześcioletniej przerwie, kanadyjska artystka poinformowała 30 marca, w dniu swoich 58. urodzin.

W tym roku dostanę największy prezent mojego życia: będę mieć szansę przyjechać i zobaczyć was i zaśpiewać dla was znowu – powiedziała Dion w nagraniu wideo opublikowanym na Instagramie.

Pogłoski o jej scenicznym powrocie zaczęły pojawiać się pod koniec marca, gdy na ulicach Paryża pojawiły się tajemnicze plakaty z tytułami jej największych hitów, takich jak „The Power of Love” czy „Pour que tu m'aimes encore”. Zanim piosenkarka potwierdziła przypuszczenia fanów, w swoich mediach społecznościowych subtelnie sugerowała powrót do Paryża, w którym po raz ostatni wystąpiła w lipcu 2024 roku podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Jej powrót na scenę jest wydarzeniem szczególnym, bowiem możliwość zagrania tych kilkunastu koncertów okupiona jest wielkim wysiłkiem i walką z niezwykle rzadką chorobą. W 2022 roku Céline Dion poinformowała fanów, że cierpi na rzadką chorobę neurologiczną o podłożu autoimmunologicznym – zespół sztywności uogólnionej.