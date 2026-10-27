Wybrano reprezentanta Polski na prestiżową wystawę o architekturze

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Projekt „Najdroższa działka świata” kuratorów Artura Jerzego Filipa i Grzegorza Laszuka będzie prezentowany w Pawilonie Polskim na 20. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2027 roku. We wtorek poinformował o tym resort kultury.

Pawilon polski w Wenecji w trakcie Biennale sztuki w 2022 r. (Zdjęcie ilustracyjne)

Pawilon polski w Wenecji w trakcie Biennale sztuki w 2022 r. (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zwycięski projekt wybrało jury, w którego skład weszli Michał Duda, Donata Jaworska, Aleksandra Kędziorek, Michał Krasucki, Maciej Kuryłowicz, Marcin Kwietowicz, Grzegorz Piątek, Agnieszka Pindera, Ewa Porębska, Dorota Leśniak-Rychlak, Bolesław Stelmach, Małgorzata Tomczak oraz Olga Wysocka.

Pracę „Najdroższa działka świata” zgłosili kuratorzy Artur Jerzy Filip i Grzegorz Laszuk. Udział w projekcie biorą także Barbara Kinga Majewska, Julek Ploski, Adrian Cognac, Wiktor Malinowski, Bogna Świątkowska i Ewa Ziajkowska.

Według jury projekt „stanowi brawurowy manifest rozumienia wartości, które powinno reprezentować miasto”.

„Zgodnie z opisem kuratorskim performatywna wystawa i kantata multimedialna mają na celu sprowokowanie pytań o kryteria, które decydują o roli działki jako początku architektury. Wystawa ironicznie odnosi się do rynku nieruchomości, podważając nadrzędność kryteriów ekonomicznych w imię społecznych wartości. Robi to w sposób interdyscyplinarny, językiem artystycznym i ponadlokalnym” - napisano w uzasadnieniu.

Na projekt rezerwowy wybrano „Do rozbiórki” zgłoszony przez kuratorkę Zuzannę Mielczarek. Jego twórcami są także Michał Sikorski i Marta Wiśniewska z pracowni architektonicznej TŁO, Zuzanna Skurka, Bart Buczek, Zofia Jaworowska, Zofka Kofta, Kuba Rodziewicz, Aga Beaupré oraz Rafał Ziemiński.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu jury, „Do rozbiórki” „w oryginalny sposób odnosi się do ponownego użycia materiałów w architekturze”. „Przewrotnie łączy uniwersalną problematykę i lokalną specyfikę, rozwija ideę reuse na konkretnym przykładzie – domu przeznaczonego do rozbiórki. Jury doceniło spojoną i konsekwentną estetykę, odpowiednią do poruszanego tematu. Praca jest apoteozą zwykłości i wskazuje na potencjał pospolitych materiałów i elementów. Wartością wyróżnionej propozycji jest wskazanie kolejnego cyklu użycia elementów wykonanych na wystawę – ich powrót i ponowne wykorzystanie w miejscu pochodzenia, na polskiej wsi” - podkreślono.

Czym jest Biennale Architektury w Wenecji?

Biennale Architektury w Wenecji (Międzynarodowa Wystawa Architektury – Biennale Architettura) to jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych architekturze, urbanistyce i współczesnym wyzwaniom związanym z projektowaniem przestrzeni.

Organizuje je fundacja La Biennale di Venezia. Wystawa odbywa się co dwa lata – pierwszą edycję zorganizowano w 1980 roku. Jej główne przestrzenie to historyczne tereny Giardini i Arsenale w Wenecji, a także liczne ekspozycje towarzyszące w innych częściach miasta.

Na Biennale prezentowane są m.in.:

wystawa główna, przygotowywana przez kuratora lub kuratorkę danej edycji wokół wybranego tematu;

pawilony narodowe, w których poszczególne państwa pokazują własne projekty i interpretacje problemów architektury;

wydarzenia towarzyszące: debaty, instalacje, pokazy, publikacje i projekty badawcze.

Biennale stawia pytania o to, jak architektura odpowiada na kryzys klimatyczny, migracje, nierówności społeczne, dostępność mieszkań, technologie czy ochronę dziedzictwa.

Tegorocznym hasłem przewodnim wydarzenia jest: „Do Architecture — For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality” („Tworzyć architekturę — dla możliwości współistnienia w obliczu rzeczywistości”).

W 2025 r. podczas 19. Biennale Architektury w Wenecji Polskę reprezentował projekt „Lary i penaty. O budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze” Aleksandry Kędziorek, Krzysztofa Maniaka, Katarzyny Przezwańskiej oraz Macieja Siudy.

Opiekunką Pawilonu Polskiego na Biennale Architektury w Wenecji jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.

20. Międzynarodowa Wystawa Architektury – La Biennale di Venezia odbędzie się w dniach 8 maja - 21 listopada 2027 r. w Wenecji. Kuratorami generalnymi przyszłorocznego Biennale Architektury są Wang Shu i Lu Wenyu.