Wybitna himalaistka bohaterką filmu. Jest data premiery „Wandy”

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W lutym 2027 r. do kin trafi film „Wanda” w reżyserii Adriana Panka. Obraz opowie o wyprawie Wandy Rutkiewicz na szczyt Gaszerbrum III w Karakorum. W rolę słynnej himalaistki wcieliła się Katarzyna Wajda.

Akcja filmu "Wanda”, który jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, toczy się w latach 70. XX wieku. Wspinaczka wysokogórska była wtedy domeną mężczyzn.

Grupa niezwykłych kobiet postanowiła przekroczyć granice wyznaczane im przez społeczeństwo. To pełna napięcia historia odwagi, ambicji i marzeń, których nie porzuca się nawet, gdy wszystko wskazuje na to, że są niemożliwe do zrealizowania - tak film „Wanda” opisuje jego dystrybutor, Kino Świat.

Reżyserem filmu o Wandzie Rutkiewicz jest Adrian Panek. Scenariusz napisała Marzena Podgórska, a za zdjęcia odpowiada Tomasz Augustynek.

Katarzyna Wajda na planie filmu „Wanda” (fot. Olaf Tryzna) / materiały prasowe

W obsadzie filmu o wyprawie na Gaszerbrum III oprócz Katarzyny Wajdy są m.in. Julia Kijowska, Vanessa Aleksander, Małgorzata Gorol, Zuzanna Galewicz, Wiktoria Gorodeckaja, Dorota Pomykała, Piotr Witkowski, Hubert Miłkowski, Jan Frycz, Marcin Czarnik i Robert Gonera.

Wanda Rutkiewicz (fot. Archiwum rodzinne Wandy Rutkiewicz) / PAP

O Wandzie Rutkiewicz, która zaginęła w maju 1992 roku podczas ataku szczytowego na Kanczendzongę, powstał wcześniej film dokumentalny - „Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa”. Wyreżyserowała go Eliza Kubarska. Ta produkcja z 2024 r. opiera się na materiałach archiwalnych i wywiadach.

Zdjęcie z planu filmu „Wanda” (fot. Olaf Tryzna) / materiały prasowe

Film „Wanda” Adriana Panka ma trafić do kin 12 lutego 2027 r.