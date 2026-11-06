Woronowicz i Dziuba o przyjaźni, emocjach i fenomenie The Office PL. „Jedziemy przede wszystkim po sobie”

RMF24

Fani komediowego THE OFFICE PL doczekali się premiery szóstego sezonu. Ten serial o pracownikach biura stał się ważnym elementem współczesnej popkultury, źródłem wielu memów i wirali. Adam Woronowicz ponownie gra Darka Wasiaka, firmowego logistyka znanego z tęsknoty za PRL-em, miłości do salcesonu i polskiej historii. Tym razem zaprzyjaźnia się z dobrotliwym informatykiem o pseudonimie Matrix, którego gra Karol Dziuba. Obaj aktorzy byli gośćmi RMF FM.

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Darek Wasiak, firmowy logistyk znany z tęsknoty za PRL-em, miłości do salcesonu i polskiej historii w szóstym sezonie bierze pod swoje skrzydła dobrotliwego informatyka o pseudonimie Matrix.

Ich relacja przypomina nieco relację błędnego rycerza i wiernego giermka, który wie, że jego rycerz jest błędny, ale i tak jest mu wierny. „To jest bardzo piękne określenie" - mówi w RMF FM grający pana Darka Adam Woronowicz.

„Sancho Pansa i Don Kichot tak, ale równie dobrze ojciec i syn" - dodaje.

„Ta relacja ojciec-syn polega na tym, że ojciec zawsze wie lepiej (...) narzucając synowi w zasadzie wszystko. (...). Także cudowna relacja, wspaniała" - mówi nam Adam Woronowicz.

„To porównanie mi się bardzo spodobało” - zapewnia Karol Dziuba, serialowy Matrix. „Ale jednocześnie dla Darka Wasiaka ta relacja to jest wypełnienie pewnej luki (...) a Matrix ma poczucie, że jest dla kogoś ważny (...) I to jest dla niego bardzo istotne, bo gdyby nie to, to on byłby po prostu przezroczysty” - dodaje Karol Dziuba.

Zdjęcia z THE OFFICE PL sezon 6, (materiały CANAL+ Polska) / materiały prasowe

W wywiadzie usłyszysz też m.in:

O tym, że ulubieniec widzów i bohater memów Darek Wasiak jest już z nami szósty sezon. Czy jest coś takiego w tej postaci, co Adam Woronowicz odkrywa na nowo?

Jak Karol Dziuba odnalazł się w uniwersum The Office?

Dlaczego Matrix to postać, która robi wszystko, żeby nikomu nie było przykro?

Na czym polega, zdaniem aktorów, fenomen serialu?

Jakie relacje ma ze wszystkimi nowy pracownik, Robert z Warszawy?

„THE OFFICE PL nikogo nie wyśmiewa. Właśnie to jest też fenomen tego serialu, że my w sumie 'jedziemy przede wszystkim po sobie'. Jeżeli nie macie się z kogoś śmiać, to jest takie gogolowskie w tym serialu, to śmiejcie się z nas" - przekonuje w rozmowie z RMF FM Adam Woronowicz.

6. sezon THE OFFICE PL można zobaczyć w serwisie CANAL+. W nowej odsłonie narastają osobiste kryzysy - męskości, relacji i ambicji. Do Siedlec przyjeżdża Robert, ekscentryczny pracownik z Warszawy, który szybko wchodzi w biurowe układy i staje się obiektem fascynacji Michała. Gra go Michał Sikorski.

Do swoich ról oprócz Adama Woronowicza i Karola Dziuby, wracają też Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Kornelia Strzelecka, Rafał Kowalski, Adam Bobik, Monika Kulczyk, Mateusz Król, Monika Obara, Marcin Pempuś, Jan Sobolewski oraz Milena Lisiecka. Reżyserem serialu jest Maciej Bochniak, a scenarzystami - Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza.