Wielki powrót ikony soul i R&B. Macy Gray rusza w trasę po Polsce!

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W listopadzie polscy fani muzyki soul i R&B będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć Macy Gray na żywo. Artystka wystąpi aż na czterech koncertach: w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. To wydarzenie, na które czekają miłośnicy charakterystycznego, zachrypniętego głosu i niezwykłej osobowości jednej z najważniejszych postaci współczesnej muzyki soul.

Trasa koncertowa: cztery miasta, cztery wyjątkowe wieczory

Macy Gray, zdobywczyni nagrody GRAMMY®, pojawi się w Polsce w ramach jesiennej trasy koncertowej. Artystka wystąpi 23 listopada w gdańskim klubie B90, 26 listopada w łódzkiej Wytwórni, dzień później – 27 listopada – w poznańskim klubie B17, a trasę zakończy 29 listopada we wrocławskim CK A2.

Każdy z tych koncertów zapowiada się na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, podczas którego publiczność będzie mogła na żywo usłyszeć największe przeboje oraz utwory z najnowszych albumów Gray.

Niepowtarzalny głos, który podbił świat

Macy Gray od ponad dwóch dekad zachwyca słuchaczy na całym świecie swoim niepodrabialnym głosem, łączącym w sobie barwę soulu, zmysłowość jazzu i energię funku. Jej debiutancki album „On How Life Is” z 1999 roku przyniósł jej międzynarodową sławę, a singiel „I Try” stał się jednym z największych hitów przełomu wieków. Za ten utwór artystka otrzymała prestiżową nagrodę GRAMMY® w kategorii najlepsze kobiece wykonanie popowe.

W ciągu swojej kariery Macy Gray zdobyła pięć nominacji do nagrody GRAMMY®, dwie nagrody BRIT Awards i sprzedała ponad 25 milionów płyt na całym świecie. Jej twórczość jest nieustannie doceniana zarówno przez krytyków, jak i przez publiczność, a każdy nowy album i występ sceniczny tylko potwierdza jej wyjątkową pozycję w świecie muzyki.

Artystyczna droga pełna autentyzmu

Pochodząca z Canton w stanie Ohio artystka początkowo nie planowała kariery muzycznej. Przyjechała do Los Angeles, by studiować scenariopisarstwo, a jej przygoda z muzyką rozpoczęła się przypadkiem – gdy musiała sama nagrać demo, które przygotowała dla innego wokalisty. To właśnie wtedy ujawnił się jej niepowtarzalny talent, który szybko został dostrzeżony przez branżę muzyczną.

Od początku kariery Gray konsekwentnie podąża własną ścieżką, unikając schematów i nie bojąc się eksperymentować. Jej muzyka to połączenie klasycznych brzmień soulu, jazzu i funku z nowoczesną produkcją, a teksty piosenek cechują się szczerością i głębią emocjonalną. Artystka wielokrotnie podkreślała, że inspiracje czerpie z własnych doświadczeń, co czyni jej twórczość niezwykle autentyczną.

Macy Gray koncert trasa Polska listopad / materiały prasowe

Współpraca z gwiazdami i aktywność poza muzyką

Macy Gray współpracowała z wieloma światowej klasy artystami – od Ariany Grande, przez Bobby’ego Browna, po zespół Galactic. Jej muzyka rozbrzmiewała zarówno w małych klubach, jak i na największych światowych scenach, a koncerty artystki przyciągają tłumy fanów na wszystkich kontynentach.

Poza działalnością muzyczną Macy Gray pojawiała się także w filmach i serialach telewizyjnych. Zagrała między innymi w nagradzanym filmie „For Colored Girls”, serialu „Fuller House”, a także w produkcjach „Brotherly Love”, „Cardboard Boxer” oraz „Dzień próby”, gdzie wystąpiła u boku Denzela Washingtona. Jej wszechstronność i charyzma sprawiają, że jest rozpoznawalna nie tylko jako wokalistka, ale także jako aktorka i aktywistka.

Najnowsze projekty i aktualne przesłanie

W ostatnich latach Macy Gray nie zwalnia tempa. W 2023 roku, wraz z zespołem The California Jet Club, wydała album „The Reset”, będący artystyczną odpowiedzią na społeczne i emocjonalne wyzwania współczesności. Płyta porusza tematy samotności, rozczarowania, odporności, wolności i poszukiwania własnej tożsamości. Znajdują się na niej takie utwory jak „Thinking of You”, „America”, „Alien”, „Disco Song” i „Undone”, ukazujące różnorodność stylów i tematów, po które sięga artystka.

W 2024 roku Gray zaprezentowała singiel „I AM” nagrany wspólnie z Big Freedią. Utwór, inspirowany nowoorleańską muzyką bounce, stał się manifestem samoakceptacji i autentyczności, niosąc przesłanie, że każdy ma prawo być sobą i czuć dumę z własnej tożsamości.