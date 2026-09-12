Wielki powrót Celine Dion już dziś. W Paryżu 10 tys. osób zaśpiewało jej piosenki

RMF24

Celine Dion zagra dziś pierwszy od sześciu lat koncert. Jej powrót na scenę napędza paryską branżę turystyczną. Na ulicach stolicy Francji słychać jej piosenki – wczoraj podczas wspólnego karaoke, 10 tysięcy fanów Około zaśpiewało największe hity kanadyjskiej gwiazdy.

Wielotysięczne karaoke odbyło się w piątek po południu i wieczorem na placu Bitwy Stalingradzkiej na wschodzie Paryża w dwóch turach, w każdej wzięło udział około 5 tysięcy osób. Spotkanie zorganizowały władze Paryża; liczbę uczestników oszacowano na podstawie rejestracji przez internet.



Fani śpiewali razem unisono i uczestniczyli też w wokalnych „pojedynkach”, w których można było wygrać bilety na jeden z koncertów gwiazdy. Karaoke rozpoczęło się od francuskiego przeboju Dion - „Pour que tu m'aimes encore” z jej albumu z 1995 roku - „D'eux”. Do tej pory ten album jest na pierwszym miejscu wśród płyt francuskojęzycznych pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy (około 10 mln). Wspólne śpiewanie zakończył hit z filmu „Titanic” - „My Heart Will Go On”. Imprezę zorganizowano w przeddzień pierwszego z 16 koncertów Dion w hali Plenitude Arena (Defense Arena) w Nanterre pod Paryżem.

Fani śpiewający utwory Celine Dion w Paryżu (autor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT) / AFP/East News

Dziś to wydarzenie jest tematem, którym żyje cała metropolia. Fani byli gotowi zapłacić krocie, by zobaczyć swoją ulubioną wokalistkę.

Celine Dion jest prawdziwą legendą, to ikona – powiedziała w rozmowie z France24 Chloe Rydquist, która do Paryża przyjechała z Londynu wraz ze swoją żoną Katy. Kobieta zaznaczyła, że kiedy para dowiedziała się o jej powrocie, zdecydowała, że musi zobaczyć gwiazdę już podczas pierwszego koncertu.

Kobiety zapłaciły za bilety około 1500 funtów (ponad 7500 zł), ale stwierdziły, że możliwość zobaczenia Dion ponownie na scenie była warta tej ceny.

To będzie bardzo wzruszające zarówno dla niej, jak i dla nas wszystkich. Nie wiedzieliśmy, czy ona kiedykolwiek wróci, więc jeśli można ją zobaczyć, to to zrobić – powiedziała Katy Rydquist.

Fani z całego świata w Paryżu

Bilety na wszystkie koncerty rozeszły się bardzo szybko. Dziś piosenkarkę będzie podziwiać około 30 tysięcy osób.

Już w kwietniu AFP, powołując się na szacunki agencji Choose Paris Region, informowało, że seria jesiennych koncertów piosenkarki może przynieść gospodarce regionu od 300 do 500 milionów euro. Według szacunków agencji MKG Consulting, potencjalny wpływ ekonomiczny może przekroczyć nawet miliard euro. Dla porównania, gdy w 2024 roku Swift dała cztery koncerty w Paryżu, miasto odnotowało wzrost gospodarczy rzędu 150–180 milionów euro.

Jak zauważa w rozmowie z Agencją Alexandra Dublanche, prezes Choose Paris Region, szacuje się, że na koncerty przyjedzie pół miliona fanów, z czego jedna trzecia będzie pochodzić z zagranicy. Jak informowało AFP, po ogłoszeniu koncertów, sieć hoteli Adagio w dzielnicy La Défense odnotowała nagły, 400-procentowy skok liczby rezerwacji. „Efekt Celine Dion” jest także widoczny w serwisie Booking.com, który odnotował 49-procentowy wzrost wyszukiwań noclegów w Paryżu w terminach występów.

Tajemnicze plakaty zwiastowały koncerty

O swoim powrocie na scenę, po blisko sześcioletniej przerwie, kanadyjska artystka poinformowała 30 marca, w dniu swoich 58. urodzin.

W tym roku dostanę największy prezent mojego życia: będę mieć szansę przyjechać i zobaczyć was i zaśpiewać dla was znowu - powiedziała Dion w nagraniu wideo opublikowanym na Instagramie.

Pogłoski o jej scenicznym powrocie zaczęły pojawiać się pod koniec marca, gdy na ulicach Paryża pojawiły się tajemnicze plakaty z tytułami jej największych hitów, takich jak „The Power of Love” czy „Pour que tu m'aimes encore”. Zanim piosenkarka potwierdziła przypuszczenia fanów, w swoich mediach społecznościowych subtelnie sugerowała powrót do Paryża. W 2024 roku wystąpiła na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu wykonując jeden z najbardziej znanych utworów Edith Piaf - „Hymn do miłości”. W piątek wieczorem w Paryżu na zniczu olimpijskim z 2024 roku w formie balonu, który wieczorem unosi się w niebo, pojawił się cytat z tej piosenki podpisany „Celine”, co również było gestem powitania Dion przed sobotnim występem.

Jej powrót na scenę jest wydarzeniem szczególnym, bowiem możliwość zagrania tych kilkunastu koncertów okupiona jest wielkim wysiłkiem i walką z niezwykle rzadką chorobą. W 2022 roku Celine Dion poinformowała fanów, że cierpi na rzadką chorobę neurologiczną o podłożu autoimmunologicznym – zespół sztywności uogólnionej.