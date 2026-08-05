Trzeci sezon i spektakularna panorama. „1670” powraca z przytupem

RMF24

Na ten moment z niecierpliwością czekało wielu widzów. Dziś premierę na platformie Netflix ma trzeci sezon serialu „1670”. Fani mogą też odwiedzić wyjątkową instalację związaną z tą hitową produkcja, która czeka na nich we wrocławskiej Hali Stulecia.

„1670” - serial, który stał się fenomenem

Pierwszy sezon serialu „1670” miał premierę w grudniu 2023 r. Sami twórcy nie spodziewali się, że sukces tej produkcji będzie aż tak spektakularny.

Kiedy zaczynałem pisać scenariusz, robiłem to właściwie dla siebie. Nie myślałem ani o tym, jak ten serial miałby powstać, ani tym bardziej o tym, jak zostanie przyjęty – wspomina scenarzysta Jakub Rużyłło.

Po lekturze scenariusza pomyślałem sobie, że skoro komedia kostiumowa z tego typu poczuciem humoru będzie projektem na tyle trudnym, że czemu by nie iść na całość i powierzyć go debiutantom – dodaje Jan Kwieciński, producent „1670”.

Polacy błyskawicznie pokochali Adamczychę i jej mieszkańców. Zaczęli też w codziennym życiu cytować ich serialowe wypowiedzi.

W mediach społecznościowych pojawiły się nawet zdjęcia tatuaży z serialowymi cytatami i podobiznami bohaterów.

O popularności serialu świadczyć może też fakt, że piosenka „Bez Andrzeja” trafiła na jedną z radiowych list przebojów i utrzymywała się tam przez 7 tygodni.

Tłumy Polaków wyjeżdżają do Adamczychy

Wiele osób do tego stopnia pokochało serial, że postanowiło na własne oczy zobaczyć ekranową Adamczychę. To wpłynęło na popularność skansenu w Kolbuszowej na Podkarpaciu, w którym kręcona jest ta produkcja, a także cały lokalny rynek.

Obecność ekipy „1670” zdecydowanie przyczyniła do osiągnięcia korzyści przez przedsiębiorców. Lokalni usługodawcy, właściciele hoteli i pensjonatów, przewoźnicy, podmioty prowadzące działalność gastronomiczną, podwykonawcy i rzemieślnicy, znacząco zwiększyli obroty. Podobnież zyskali dzięki wzmożonemu ruchowi turystycznemu – wylicza Marta Kraus, kierowniczka Podkarpackiej Komisji Filmowej.

W sierpniu 2025 roku do skansenu w Kolbuszowej przyjechało ponad 8 tysięcy turystów – to najwyższa frekwencja w historii tego miejsca.



„1670” stało się czymś więcej niż serialem. To jeden z najbardziej lubianych i docenianych polskich oryginalnych tytułów Netflixa w historii, a jednocześnie źródło jednej z najbardziej pasjonackich, najbardziej kreatywnych społeczności fanowskich, jakie widzieliśmy w Polsce – ocenia Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Panorama 1670” w Hali Stulecia

W związku z premierą trzeciego sezonu dla fanów serialu przygotowano wyjątkową atrakcję. We wrocławskiej Hali Stulecia do 23 sierpnia oglądać można „Panoramę 1670”. Ma 115,67 metra długości i 6 metrów wysokości

„Panoramę 1670” oglądać można w Hali Stulecia (fot. Marcin Oliva Soto) / Netflix

Wyjątkowa atrakcja to pełna humoru i ukrytych detali podróż przez wszystkie trzy sezony hitowego serialu o przygodach Jana Pawła Adamczewskiego i jego rodziny. Kilka dni temu w jej uroczystym otwarciu uczestniczyły gwiazdy - m.in. Bartłomiej Topa, Michał Sikorski, Martyna Byczkowska i Katarzyna Herman.

Wraz z towarzyszącą jej wystawą o kulisach produkcji pozwala przenieść się do świata serialu, doświadczyć wszystkich odcieni Adamczychy, a nawet poczuć zapach najsłynniejszej wsi w historii Polski - zachęca Netflix.

„Panoramie 1670” towarzyszy wystawa o kulisach produkcji (fot. Marcin Oliva Soto) / Netflix

Przy powstaniu „Panoramy 1670” przez 45 dni pracowało 12 malarzy.

Od przejęcia całej całości Adamczychy, przez marzenie o tym, by jego serce spoczęło na Wawelu, aż po wysłanie chłopa na Księżyc – ambicje Jana Pawła wykraczają poza wszelkie ramy. Myślę, że gdyby kiedykolwiek usłyszał o największej panoramie w historii Polski, mógłby potraktować to jak wyzwanie – stwierdził Bartłomiej Topa, odtwórca roli Jana Pawła Adamczewskiego w serialu „1670”.

Michał Sikorski - serialowy ksiądz Jakub - przy „Panoramie 1670” (fot. Marcin Oliva Soto) / Netflix

Czym zaskoczy nas trzeci sezon „1670”?

W trzecim sezonie „1670”, w efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać Andrzej.

Trzeci sezon „1670” wyreżyserowali Maciej Buchwald i Kordian Kądziela. Autorem scenariusza jest Jakub Rużyłło. Za zdjęcia odpowiada Nils Croné, a za muzykę Jerzy Rogiewicz.