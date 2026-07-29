Tragiczna śmierć laureata Oscara. Glen Hansard miał 56 lat

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Irlandzki muzyk Glen Hansard, laureat Oscara za piosenkę „Falling Slowly” z filmu „Once”, zginął w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. Artysta, wokalista zespołu The Frames, miał 56 lat.

Glen Hansard na zdjęciu z 2019 roku; fot. Niall Carson, PAP/PA

Glen Hansard na zdjęciu z 2019 roku; fot. Niall Carson, PAP/PA / -

Irlandzka policja poinformowała w środę o wypadku motocyklowym, do którego doszło nad ranem w zachodniej części Dublina. W komunikacie podano, że mimo udzielonej na miejscu pomocy medycznej, życie stracił około 50-letni mężczyzna.

Potem okazało się, że był nim 56-letni irlandzki muzyk Glen Hansard. „Z ciężkim sercem informujemy o śmierci Glena Hansarda, która nastąpiła wczesnym rankiem w wypadku drogowym w Dublinie” - poinformowała agencja piosenkarza, ATC Management, w oświadczeniu przesłanym irlandzkiemu nadawcy publicznemu RTE.

Premier Irlandii Micheal Martin przekazał że jest „głęboko zasmucony” śmiercią artysty. „Był utalentowanym muzykiem i aktorem, który przez wiele lat wnosił znaczący wkład w irlandzkie życie kulturalne” – napisał szef irlandzkiego rządu na platformie X.

Zdjęcie z miejsca wypadku motocyklowego, w którym zginął Glen Hansard; fot. Niall Carson, PAP/PA

Glen Hansard - irlandzki muzyk, zdobywca Oscara

Glen Hansard był irlandzkim muzykiem, znanym przede wszystkim jako lider rockowej formacji The Frames oraz współtwórca duetu The Swell Season z czeską pianistką i wokalistką Marketą Irglovą.

Artysta urodził się 21 kwietnia 1970 roku w Ballymun, na przedmieściach Dublina. Karierę zaczynał jako uliczny muzyk. W 1990 roku założył wspomniany The Frames - zespół ceniony za emocjonalne, gitarowe brzmienie i intensywne koncerty. Równolegle rozwijał solową działalność; wydał m.in. płyty „Rhythm and Repose”, „Didn’t He Ramble” oraz „This Wild Willing”.

Międzynarodową rozpoznawalność przyniósł mu film „Once” z 2007 roku w reżyserii Johna Carneya, grając w nim główną rolę ulicznego muzyka. Wspólnie z Marketą Irglovą napisał utwór „Falling Slowly” - piosenka zdobyła Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną w 2008 roku.

Na ekranie pojawiał się już zresztą przed „Once” - zagrał gitarzystę Outspana Fostera w kultowym irlandzkim filmie „The Commitments” z 1991 roku.

Jego twórczość łączyła folk, rock i soulową ekspresję. Charakterystyczne dla jego piosenek są oszczędne aranżacje, mocny wokal oraz teksty dotyczące relacji, samotności i codziennych doświadczeń. W karierze kilkukrotnie nominowany do nagrody Grammy.