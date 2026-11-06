Ta afera wstrząsnęła Polską. Twórcy „Heweliusza” robią serial o „łowcach skór”

RMF24

Jan Holoubek i Kasper Bajon - twórcy takich serialowych hitów jak „Rojst”, „Wielka woda” czy „Heweliusz” - przygotowują kolejny wspólny projekt. Chodzi o serial fabularny, inspirowany aferą „łówców skór”, która wstrząsnęła Polską. Jak informuje Netflix, zdjęcia do tej produkcji właśnie się rozpoczęły.

Co wiemy o nowym serialu Holoubka i Bajona?

Wiadomo, że serial będzie miał 6 odcinków i trafi na platformę Netflix dopiero w 2028 r. Jan Holoubek i Kasper Bajon zajmą się reżyserią. Za scenariusze odpowiada czteroosobowa grupa twórców - Kasper Bajon, Kinga Krzemińska, Łukasz Czapski i Ksawery Bajon.

Zdjęcia do serialu „Skóry” potrwają do kwietnia 2027 roku. Będą odbywać się w Łodzi, Warszawie i województwie śląskim (Katowice, Chorzów, Sosnowiec). Na razie nie ujawniono żadnych informacji o obsadzie. Gatunkowo ten projekt jest kwalifikowany jako thriller psychologiczny.

Serial będzie miał premierę dopiero w 2028 r. / Netflix

Netflix zastrzega, że serial pozostaje opowieścią fabularną i autorską wizją twórców, a nie reporterską rekonstrukcją sprawy. Głównym bohaterem produkcji będzie Bundzior - były więzień i niespełniony zapaśnik, który rozpoczyna pracę w łódzkim pogotowiu i zostaje wciągnięty w sieć bezwzględnych układów.

Interesuje nas, jak chciwość może popchnąć człowieka do zbrodni. Co kierowało tymi ludźmi? Dlaczego nie umieli powiedzieć „dość”, nawet gdy ceną było ludzkie życie? Pragnienie szybkiego zysku, oczekiwanie natychmiastowych efektów - to przecież postawy, które rozpoznajemy także dziś – tłumaczy Kasper Bajon, reżyser i scenarzysta „Skór”.



„Duma i uprzedzenie” w wersji Netfliksa. Jest zwiastun i data premiery 3 grudnia na platformie Netflix pojawi się nowa, serialowa adaptacja „Dumy i uprzedzenia” Jane Austen. Do sieci trafił właśnie zwiastun tej produkcji, w obsadzie której są m.in. Emma Corrin, Jack Lowden i Olivia Colman.

Holoubek: Ta historia wciąż nie została w pełni opowiedziana

O co chodziło w aferze „łowców skór”? W 2002 roku dziennikarskie śledztwo ujawniło, że pracownicy pogotowia sprzedawali zakładom pogrzebowym informacje o zgonach pacjentów. Z czasem okazało się też, że niektórzy z nich, zamiast ratować życie, celowo doprowadzali do śmierci chorych.

To nie tylko jedna z najgłośniejszych afer kryminalnych we współczesnej historii Polski, ale także skrajny przykład moralnego upadku służby publicznej. Mimo to mam poczucie, że ta historia wciąż nie została w pełni opowiedziana. Trudno objąć jej skalę i zrozumieć, jak mogło do niej dojść. Wierzę jednak, że powrót do niej może być próbą rozliczenia się z przeszłością i oddania hołdu zarówno tym, którzy niewinnie stracili życie, jak i tym, którzy przez lata cierpieli z powodu tego bestialstwa - tłumaczy reżyser Jan Holoubek. Naszym zadaniem jest również pokazać szerszy kontekst społeczno-ekonomiczny czasu transformacji, który nie jest bez znaczenia w kontekście tej zbrodni – dodaje.

Już 13 listopada premierę na platformie HBO Max będzie miał najnowszy serial Jana Holoubka - „Wśród nocnej ciszy”. To historia inspirowana zbrodnią połaniecką.

W obsadzie są m.in. Łukasz Simlat, Tomasz Schuchardt, Adam Woronowicz, Jędrzej Hycnar, Tomasz Włosok i Magdalena Biegańska.