Szaleństwo w PRL-u. Jego piosenki rządziły na prywatkach

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Jego przeboje „Diana” czy „Put Your Head on My Shoulder” zna niemal każdy, a kultowe „My Way” przeszło do historii muzyki. Mało kto jednak wie, że Paul Anka pisał hity dla Michaela Jacksona, występował z Violettą Villas w Las Vegas, a jego historyczną trasę po Polsce przerwała potworna tragedia. Oto niezwykłe losy nastoletniego idola, który stał się jedną z największych legend światowej estrady.

Paul Anka – wiek, pochodzenie i początki kariery

Paul Anka urodził się 30 lipca 1941 roku w Ottawie w Kanadzie. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie muzyką – śpiewał w chórze, uczył się gry na fortepianie, a także doskonalił umiejętności pisarskie na kursach dziennikarskich. Już jako trzynastolatek założył własną grupę wokalną.

W 1956 roku, mając zaledwie 15 lat, Anka przekonał rodziców, by pozwolili mu wyjechać do wuja w Los Angeles. Tam trafił do wytwórni Modern Records i wydał pierwszy singiel „Blau-Wile Deveest Fontaine”. Rok później powstała „Diana” – utwór, który otworzył przed nim drzwi do światowej kariery.

„Diana” i międzynarodowy sukces młodego artysty

Pod koniec lat 50. „Diana” szturmem zdobyła szczyty list przebojów w Europie i Stanach Zjednoczonych. W 1957 roku utwór znalazł się na pierwszym miejscu listy Billboardu oraz zestawienia najlepiej sprzedających się płyt. Sprzedaż singla przekroczyła dziewięć milionów egzemplarzy, co w tamtych czasach było wynikiem spektakularnym.

W kolejnych latach Paul Anka regularnie wydawał kolejne przeboje, które trafiały na czoło zestawień sprzedażowych. Jego styl, a także słowa i muzyka piosenek, trafiały w gusta milionów słuchaczy na całym świecie. W Polsce lata 60. i 70. upłynęły pod znakiem jego utworów, które nieodłącznie towarzyszyły spotkaniom towarzyskim i prywatkom.

Kompozytor największych hitów: Od Franka Sinatry do Michaela Jacksona

Paul Anka znany jest nie tylko ze swoich występów, ale także jako utalentowany autor piosenek. Pisał utwory dla innych artystów, m.in. dla Buddy’ego Holly’ego, Toma Jonesa czy Michaela Jacksona. Jego kompozycja „My Way” została włączona do repertuaru Elvisa Presleya i Franka Sinatry, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w historii muzyki.

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W 2009 roku ujawniono, że Anka był współautorem wielkiego hitu Michaela Jacksona „This Is It”, który trafił na szczyty światowych list przebojów.

Paul Anka w Polsce – historyczna trasa i odwołany koncert w Warszawie

W listopadzie 1963 roku Paul Anka po raz pierwszy odwiedził Polskę. Był wówczas u szczytu popularności, a zdobycie biletów na jego koncerty graniczyło z cudem. Podczas tygodniowego pobytu zaplanowano aż 15 występów w Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Warszawie.

W relacji z koncertu w Hali Parkowej w Katowicach napisano:

„Można nie przepadać za tą muzyką, lecz nie sposób odmówić Ance komplementu, że w tym właśnie stylu jest znakomity, że podaje te piosenki – najczęściej własne kompozycje – doskonale. Tylko on i jeszcze Elvis Presley nie podzielili losu jednosezonowych efemeryd, znikających wraz z przelotnymi stylami”.

W gdańskiej Hali Stoczni Paul Anka wystąpił dwukrotnie, a podczas wszystkich koncertów w Polsce towarzyszył mu Big-Band Jana Tomaszewskiego wzmocniony przez amerykański kwintet instrumentalny. W Warszawie artysta dał aż siedem koncertów w Sali Kongresowej PKiN. Niestety, ostatni występ został odwołany tuż przed wyjściem na scenę, gdy Anka dowiedział się o tragicznej śmierci prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy’ego.

Polski akcent w karierze Anki to także wspólne występy z Violettą Villas w Las Vegas w drugiej połowie lat 60.

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Po niemal półwieczu Paul Anka powrócił do Polski w listopadzie 2011 roku. Wystąpił w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie, rozpoczynając koncert od niezapomnianego przeboju „Diana”. Pięć lat później zapowiadano kolejne koncerty w Warszawie i Krakowie, jednak zostały one odwołane ze względów bezpieczeństwa – artysta obawiał się ataków terrorystycznych.

Co dziś robi Paul Anka? Nieustająca aktywność muzyczna legendy

Paul Anka na zdjęciu z marca 2023 roku (foto: GARY I ROTHSTEIN/Newscom) / PAP

Paul Anka przez całe życie pozostawał aktywnym artystą. W 1998 roku wydał album „A Body of Work”, na którym zaśpiewał w duetach z takimi gwiazdami jak Frank Sinatra, Celine Dion, Tom Jones, Patti LaBelle oraz swoją córką, Antheą Anka. W listopadzie 2011 roku ukazała się jego płyta z piosenkami świątecznymi, nagrana z udziałem pełnej orkiestry.

W 2013 roku światło dzienne ujrzała autobiografia Paula Anki zatytułowana „My Way”, która trafiła na listę bestsellerów „New York Timesa”. W 2020 roku artysta pojawił się w popularnym programie telewizyjnym „The Masked Singer”, zdobywając uznanie kolejnego pokolenia widzów.