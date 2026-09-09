"Stranger Things", "1670" czy "Chłopi". Co jeszcze na Brasswood Soundtracks 2026?

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Muzyka z seriali "Stranger Things" czy "1670", ale też kompozycje z filmów Davida Lyncha, "Chłopi" czy z "Wiedźmina". Od 11 do 13 września w Trójmieście trwać będzie Brasswood Soundtracks 2026. "Ten festiwal to moja odpowiedź na tempo współczesnego świata, przebodźcowanie i wieczny pęd" - mówi dyrektor artystyczny Łukasz L.U.C Rostkowski? "Przede wszystkim poszukujemy oryginalnych wykonań" - dodaje muzyk w rozmowie z RMF FM.

Brasswood Soundtracks to międzynarodowy festiwal muzyki filmowej i serialowej, którego tegoroczna edycja rozrasta się do trzech dni i trzech przestrzeni Trójmiasta. Sercem wydarzenia pozostaje sopocka Opera Leśna, tam 12 września zabrzmią najważniejsze koncerty festiwalu. Dzień później festiwal przenosi się do Gdańska, na 34. piętro Olivia Star. Całość otwiera piątkowy wieczór w gdańskiej 100czni, a program uzupełnia bezpłatna, edukacyjna część festiwalu: Brasswood Soundtracks Academy.

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Gośćmi festiwalu są w tym roku Kyle Dixon i Michael Stein, oryginalni kompozytorzy muzyki do „Stranger Things”. W programie jest również filmowy hołd dla muzyki z filmów Davida Lyncha, jubileuszowy koncert Percivala czy pożegnalne wykonanie muzyki z „Chłopów”.

Ostatniego dnia Brasswood Soundtracks słuchacze usłyszą włoską muzykę filmową i muzykę Federico Albanese na 34. piętrze najwyższego budynku w północnej Polsce. Festiwalowa publiczność może liczyć tez na bezpłatne spotkania, warsztaty i wykłady z wybitnymi filmowcami w ramach Brasswood Soundtracks Academy. Twórcom udało się zaprosić m.in Wojtka Smarzowskiego, Macieja Buchwalda, Martynę Byczkowską i Kiryła Pietruczuka. Będzie też filmowa parada ulicami Sopotu i Śniadania Mistrzów z twórcami kina.