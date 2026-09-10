Stoczyli „bitwę” o bilety. „Średniowieczny komiks” przyciąga tłumy

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Od czwartku w Muzeum Brytyjskim można podziwiać słynną Tkaninę z Bayeux – arcydzieło średniowiecznej sztuki, które opowiada o podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych tego roku. Bilety rozeszły się błyskawicznie. Szansa na następną pulę dopiero w październiku.

Od czwartku w Muzeum Brytyjskim można podziwiać słynną Tkaninę z Bayeux, zdj. HENRY NICHOLLS

Od czwartku w Muzeum Brytyjskim można podziwiać słynną Tkaninę z Bayeux, zdj. HENRY NICHOLLS / AFP/East News

Gigantyczny komiks sprzed wieków

Tkanina z Bayeux, nazywana często „cudem średniowiecza”, to prawdziwy gigant. Ma niemal 70 metrów długości i składa się z 58 scen, na których wyhaftowano aż 626 postaci i 202 konie. Jaskrawe kolory, niezwykłe detale i tajemnicze stwory na marginesach sprawiają, że dzieło przyciąga wzrok i pobudza wyobraźnię.

Oglądając ją, ma się wrażenie, jakby szło się wzdłuż gigantycznego komiksu albo ogromnej taśmy filmowej. To jak wystawa immersyjna – mówi prof. Catherine Clarke, historyczka średniowiecza ze Szkoły Studiów Zaawansowanych na Uniwersytecie Londyńskim.

Nie bez powodu Tkanina z Bayeux bywa określana mianem „średniowiecznego komiksu”. Jej twórcy z niezwykłą precyzją i wyczuciem dramaturgii przedstawili losy podboju Anglii przez Wilhelma z Normandii, który na zawsze odmienił losy Wysp Brytyjskich.

Pęknięte nici w tkaninie z Bayeux. Transport zaszkodził średniowiecznemu arcydziełu? Francuska minister kultury poinformowała, że w słynnej tkaninie z Bayeux, po jej przewiezieniu do Londynu, wykryto pęknięcie dwóch nici. Catherine Pegard zapewniła jednak, że ogólny stan bezcennego dzieła nie uległ zmianie.

Opowieść o krwi, zdradzie i przeznaczeniu

Tkaninę z Bayeux można oglądać w Muzeum Brytyjskim do 11 lipca 2027 roku, zdj. ADRIAN DENNIS / AFP/East News

Centralnym punktem tkaniny jest bitwa pod Hastings z 1066 roku – wydarzenie, które zakończyło panowanie anglosaskich władców w Anglii i otworzyło nowy rozdział w historii Europy. Jednak zanim dojdzie do decydującego starcia, widzowie śledzą skomplikowaną grę polityczną i osobiste dramaty bohaterów.

Kogo król Edward Wyznawca namaścił na swego następcę? To pytanie przewija się przez całą opowieść. O tron walczyli angielski arystokrata Harold Godwinson oraz Wilhelm z Normandii. Tkanina pokazuje rozmowę sędziwego Edwarda z Haroldem, tajemniczą podróż morską zakończoną w Normandii oraz przysięgę, która – według normańskich kronikarzy – miała być obietnicą przekazania tronu Wilhelmowi.

Dalej widzimy śmierć Edwarda, objęcie tronu przez Harolda i moment, w którym Wilhelm dowiaduje się o zdradzie. Nad krajem pojawia się zły omen: kometa, którą później zidentyfikowano jako kometę Halleya. To jedno z najsłynniejszych przedstawień tego zjawiska w historii.

Kulminacją jest bitwa pod Hastings. Wojska Harolda, wyczerpane wcześniejszym starciem z wikingami pod Stamford Bridge, przegrywają. Harold ginie, a z nim kończy się era anglosaskich władców Anglii.

Gdy się nad tym zastanowić, to jest to po prostu przerażające: wszystkie te martwe ciała, odcięte głowy, brakujące ręce i nogi, ludzie zdzierający zbroje z poległych (...) Uderza w odbiorcę z ogromną siłą – podkreśla dr Alexandra Makin, archeologz Manchester Metropolitan University i współautorka katalogu wystawy.

Najdłuższa gablota świata, a w niej bezcenny skarb. Sensacyjny powrót po 1000 lat Ściśle strzeżona przez policję, w pełnej tajemnicy dotarła do Londynu. Legendarna Tkanina z Bayeux, bezcenny zabytek z XI wieku, opuściła Francję po raz pierwszy od niemal tysiąca lat. Brytyjczycy szykują dla niej niezwykłą ekspozycję, która…

Tajemnice i niedopowiedzenia

Tkanina z Bayeux pozostaje niedokończona – ostatnie sceny zaginęły. Historycy przypuszczają, że przedstawiały one koronację Wilhelma Zdobywcy w Boże Narodzenie 1066 roku. Nawet zachowane fragmenty kryją wiele tajemnic, z których największą jest śmierć Harolda.

Najbardziej znana wersja mówi, że Harold zginął trafiony strzałą w oko, ale część badaczy uważa, że ten szczegół pojawił się dopiero podczas renowacji w XIX wieku.

Z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że strzała pochodzi z pierwotnego okresu powstania tkaniny – mówi prof. Clarke. Napis u góry brzmi: „Tu zginął Harold”. Tyle że pod podpisem znajduje się kilka postaci, jedna z nich ma strzałę w oku. Z biegiem lat po prostu założyliśmy, że to właśnie Harold, ale tak naprawdę nie wiemy tego na pewno – dodaje.

Symboliczne powroty i polityczne gesty

Tkanina, wypożyczona z Francji, wróciła do Anglii po niemal tysiącu lat. Choć zamówił ją normański patron, prawdopodobnie wykonały ją angielskie hafciarki z okolic Canterbury. Przez wieki przechowywana była w Normandii.

Wypożyczenie dzieła ma także wymiar polityczny. Wśród pierwszych zwiedzających znaleźli się król Wielkiej Brytanii Karol III, prezydent Francji Emmanuel Macron i brytyjski premier Andy Burnham. To symboliczne otwarcie nowego rozdziału w relacjach obu krajów po latach pobrexitowego chłodu.

Wystawa przyciąga tłumy

Zainteresowanie wystawą jest ogromne. Pierwsza pula biletów rozeszła się w kilka godzin, a kolejna trafi do sprzedaży w październiku. Tkaninę z Bayeux można oglądać w Muzeum Brytyjskim do 11 lipca 2027 roku.