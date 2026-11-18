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Przez lata zapisywał kolejne liczby. Nie malował pejzaży ani portretów. Jego prace stały się niezwykłym zapisem upływającego czasu i własnego życia. Teraz siedem obrazów Romana Opałki trafi na aukcję DESA Unicum. Wartość zestawu robi wrażenie. Szacuje się, że może osiągnąć nawet około 39 mln złotych.

Przedmiotem aukcji jest „Oktogon” - zestaw siedmiu obrazów Romana Opałki z cyklu „1965/1 - ∞”. Wszystkie prace powstały w 1965 roku i są wykonane techniką akrylu na płótnie. Każde płótno ma wymiary 196 na 135 centymetrów.

Według katalogu aukcyjnego DESA Unicum estymacja całego zestawu wynosi od 5 667 264 do 9 067 622 euro. Po przeliczeniu daje to orientacyjnie około 24-39 mln złotych, zależnie od kursu walut.

Warto podkreślić, że jest to szacunkowa wartość podana przez dom aukcyjny, a nie cena wywoławcza ani gwarantowana kwota sprzedaży.

Aukcja „Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945” została zaplanowana na 3 grudnia 2026 roku o godzinie 19.00. Organizatorem jest DESA Unicum.

Przez całe życie liczył kolejne liczby

Roman Opałka rozpoczął swój najbardziej znany projekt w 1965 roku. Nadał mu nazwę „OPALKA 1965/1 - ∞”. Założenie było niezwykłe: artysta postanowił zapisywać kolejne liczby, zaczynając od jedynki i kontynuując aż do nieskończoności.

Na płótnach pojawiały się rzędy białych cyfr malowanych na ciemnoszarym tle. Każdy obraz był kontynuacją poprzedniego. Nie chodziło jednak wyłącznie o samo liczenie. Opałka chciał w ten sposób uchwycić coś, czego człowiek nie jest w stanie zatrzymać - przemijanie.

Z każdym kolejnym płótnem tło stawało się jaśniejsze. Artysta zakładał, że różnica w jasności będzie wynosić około jednego procenta. W ten sposób cyfry miały stopniowo tracić kontrast, aż w końcu niemal całkowicie zleją się z bielą.

To nie były tylko obrazy

Projekt Opałki składał się z trzech elementów. Pierwszym były monumentalne płótna o wymiarach 196 na 135 centymetrów. Drugim - nagrania, na których artysta wypowiadał kolejne liczby. Trzecim - czarno-białe autoportrety wykonywane po zakończeniu pracy nad danym fragmentem cyklu.

Dzięki temu powstawał niezwykły zapis życia człowieka. Na obrazach przybywało liczb, na nagraniach słychać było głos artysty, a fotografie dokumentowały zmieniającą się z biegiem lat twarz.

Każdy kolejny element projektu był świadectwem upływającego czasu. Opałka nie tylko malował - dokumentował własne życie, zamieniając codzienną, powtarzalną czynność w wieloletnie dzieło artystyczne.

Czym jest „Oktogon”?

Szczególną uwagę zwraca sama koncepcja zestawu. Siedem obrazów tworzy projekt przestrzennej instalacji, której nazwa nawiązuje do ośmiobocznej konstrukcji. Nie jest to przypadkowy zbiór prac. Zestaw ma własną historię wystawienniczą. Obrazy prezentowano między innymi w Murten, Łodzi, Saint-Étienne oraz Poznaniu.

Dla kolekcjonerów znaczenie ma więc nie tylko nazwisko artysty, ale również wyjątkowy charakter i historia całego zespołu.

Roman Opałka zmarł w 2011 roku. Do końca życia konsekwentnie realizował swój artystyczny program.