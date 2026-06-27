Serial „Lalka”. Jest data premiery w serwisie Netflix

RMF24

Już 16 września 2026 roku w serwisie Netflix zadebiutuje serial „Lalka” – sześcioodcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska spotykają się z humorem, tajemnicą i melodramatycznym napięciem. Serial wyreżyserował Paweł Maślona, wnosząc charakterystyczny dla siebie dynamiczny filmowy język, na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dutkiewicz.

Pierwszy klaps na planie serialu „Lalka” padł 1 lipca zeszłego roku w Pałacu w Nieborowie.

Serial „Lalka” opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim – rozpiętego między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa.

Klasyczna fabuła zostaje rozbudowana o nowe wątki, które nadają jej rytm współczesnego serialu: śledztwo, rodzinne tajemnice oraz konflikty odsłaniające ukryte interesy bohaterów.

Twórcy rezygnują z romantycznego idealizowania postaci, pokazując ich jako ludzi uwikłanych w sieć społecznych zależności, zniszczonych przez ambicje i pieniądze. W tym świecie miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę.

Wszyscy grają. Nie wszyscy znają zasady



W centrum serialu stoi Izabela Łęcka w interpretacji Sandry Drzymalskiej – młoda arystokratka, która ma własny plan na życie. Jej niedostępność i niezależność to świadomie kreowany wizerunek, choć los bohaterki wciąż jest uzależniony od kapitału i decyzji innych.

Naprzeciw niej staje Stanisław Wokulski, grany przez Tomasza Schuchardta – samotny człowiek awansu, pragnący szacunku i przynależności do elity, który myli potrzebę bezpieczeństwa i kontroli z miłością, a Łęcką traktuje jako obietnicę życia, o którym marzy, nie jako prawdziwą osobę.

Ambicja, obsesja, status. I cena, której nikt nie przewidział

Ignacy Rzecki, grany przez Dariusza Chojnackiego, jest przyjacielem i partnerem biznesowym Wokulskiego – wiejskim chłopakiem i idealistą, przywiązanym do prostych ludzkich wartości i wiary w szczerą miłość. Z kolei Łęcki, w interpretacji Jacka Braciaka, jest bankrutem dawnego porządku – człowiekiem, którego słabości, hazardowe skłonności i życiowe błędy zagrażają przyszłości córki.

Obok nich pojawiają się m.in. Florentyna (Julia Wyszyńska) – zubożała kuzynka żyjąca cudzym statusem; Marianna (Maria Kania) – dziewczyna z niższych sfer, która dzięki bezpośredniości staje się jedną z najbliższych osób w kręgu Łęckiej; Krzeszowski (Piotr Adamczyk) – salonowy gracz kierujący się wyłącznie własnym interesem; Starski (Piotr Pacek) – dekadencki oportunista, dla którego pieniądz jest jedyną formą lojalności; oraz Wąsowska (Magdalena Cielecka) – charyzmatyczna ikona wolności, nieosiągalny wzór dla Łęckiej, żyjąca poza konwenansami i cudzymi oczekiwaniami.

Zapowiadana reinterpretacja Lalki łączy rozmach kostiumowego serialu z autorskim, współczesnym spojrzeniem na klasyczną historię.

Serial będzie dostępny tylko w Netflixie już od 16 września 2026 roku!



