"Sen nocy letniej" w plenerze. Grzegorz Małecki dla RMF FM: To absolutne spełnienie marzeń

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Miłość, magia, muzyka na żywo i wieczór w niezwykłej scenerii Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie. Komedia "Sen nocy letniej" to premiera w ramach projektu "Szekspir Pod Gwiazdami". W obsadzie m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów. "To jest spełnienie marzeń z dzieciństwa" - mówi RMF FM Grzegorz Małecki.

Oberon, król elfów, to postać zupełnie bajkowa. To absolutne spełnienie marzeń - zapewnia Grzegorz Małecki.

Małecki: Niezwykle tęsknie za takim teatrem

Mój bohater ma spektakularny, przesadzony niemalże kostium, pióra wpięte we włosy. Wychodząc na scenę, czuję się po prostu jak dziecko grające w przedszkolnym przedstawieniu. Bardzo to lubię i muszę powiedzieć, że niezwykle tęsknię za takim teatrem. (...) Nie dość, że bajka, to jeszcze te kostiumy, przebiórki. Dużo radości - opisuje aktor.

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Aż do 19 sierpnia malownicze ogrody przy Arkadach Kubickiego zamienią się w plenerową scenę teatralną. To co sprawia, że komedia Szekspira wciąż bawi i brzmi bardzo aktualnie?

W obsadzie pojawili się m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów (Fot. Maks Małota) / materiały prasowe

„Sen nocy letniej” to jest taki wzorzec z Sèvres wszystkich komedii romantycznych. To jest baza, na której powstały te rzeczy, które uwielbiamy i kochamy w rodzaju filmów „To właśnie miłość” czy „Notting Hill”. Szczególnie ta brytyjska szkoła komedii romantycznych. Bo to jest pierwsza komedia romantyczna w historii ludzkości. (...) Te wszystkie pomyłki, kochankowie, którym się mylą uczucia, którym mylą się sypialnie, wszystko im się myli w zasadzie - mówi RMF FM Grzegorz Małecki. U Szekspira to wszystko dzieje się za sprawą czarów, których dokonuje bohater grany przez aktora.

Imponująca obsada

Imponująca jest obsada tego plenerowego spektaklu. Bartosz Bielenia gra Puka, Anita Sokołowska na zamianę z Anną Dereszowską gra Tytanię, Anna Smołowik jest Heleną, a Dobromir Dymecki Lizanderem. Spektakl wyreżyserował Jakub Krofta - Czech, który kilkunastu lat mieszka w Polsce, a autorka adaptacji jest Maria Wojtyszko.

Komedia „Sen nocy letniej” to premiera w ramach projektu „Szekspir Pod Gwiazdami” (Fot. Maks Małota) / materiały prasowe

Próby zaczęliśmy w lutym, ale trudno nam było ze względu na różne zajętości zebrać cały zespół. I tak naprawdę wszyscy razem spotkaliśmy się dopiero pierwszego lipca - opowiada w RMF FM Grzegorz Małecki.

„Nie mają państwo wymówki”. Aktor zaprasza na sztukę

Granie na świeżym powietrzu wyrasta z tradycji szekspirowskiej: plenerowa scena, letni wieczór i zabytkowa przestrzeń ogrodów Zamku Królewskiego. Jak sprawdza się to połączenie? Na razie się sprawdza bardzo dobrze. Widownia mieści osiemset osób. Codziennie mamy tzw. ”full„. (...) Pogoda jest w kratkę, czasem gramy mimo deszczu. Widownia jest wyposażona w płaszcze przeciwdeszczowe. Nasi producenci kupili ich ponad dziesięć tysięcy. Nie mają państwo wymówki, żeby do nas nie przyjść - żartuje aktor.

W rozmowie w RMF FM aktor opowiada też o pracy przy dubbingu i nowych projektach reżyserskich. Najbliższy sezon będzie niezwykle pracowity - mówi Grzegorz Małecki.

Na początku września zaczyna próby w Teatrze Ateneum w Warszawie. Na 28 listopada zaplanowana jest polska prapremiera „Mary Jane”. To będzie drugie wystawienie tej sztuki po Broadwayu. Potem z Katarzyną Figurą i z Gamou Fallem robi dwuosobową sztukę na motywach filmu „Powodzenia, Leo Grande”. Będzie też premiera w Teatrze Współczesnym w Warszawie. W spektaklu „Kotka na gorącym blaszanym dachu” zagrają Barbara Wypych, Jan Englert oraz Marcin Hycnar. Premiera na początku przyszłego sezonu teatralnego.