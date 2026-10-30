Samochody papieży pod jednym dachem. Watykan pokazuje papamobile

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W Muzeach Watykańskich otwarto wystawę „Stulecie papamobile”, poświęconą historii samochodów używanych przez kolejnych papieży. Ekspozycja będzie dostępna do końca stycznia przyszłego roku.

Papamobile - Mercedes-Benz ML 430 z 2002 r. na nowej wystawie w Muzeach Watykańskich (fot. Eric Vandeville/ABACAPRESS.COM)

Papamobile - Mercedes-Benz ML 430 z 2002 r. na nowej wystawie w Muzeach Watykańskich (fot. Eric Vandeville/ABACAPRESS.COM) / PAP

W oszklonym pawilonie niedaleko Pinakoteki, na terenie tzw. Kwadratowego Ogrodu, pokazano osiem zabytkowych pojazdów Mercedes-Benz. Wszystkie łączy charakterystyczna rejestracja SCV 1. Skrót odnosi się do Państwa Miasta Watykańskiego, a cyfra 1 oznacza zwierzchnika Kościoła. Tablica trafia do auta wykorzystywanego przez papieża podczas uroczystości, audiencji i podróży.

Od Piusa XI do Jana XXIII

Historia współpracy Stolicy Apostolskiej z niemieckim producentem rozpoczęła się w 1930 roku. Wówczas Pius XI otrzymał model Mercedes-Benz Nürburg 460. Był to pierwszy oficjalny samochód tej marki, regularnie używany w Watykanie — i właśnie od niego zaczyna się prezentowana kolekcja.

Mercedes-Benz Nürburg 460 (fot. Eric Vandeville/ABACAPRESS.COM) / PAP

Wśród eksponatów znalazła się też luksusowa limuzyna z 1960 roku, należąca do Jana XXIII. Auto wyposażono w demontowane tylne szyby boczne. Rozwiązanie to miało ułatwić papieżowi kontakt z wiernymi spotykanymi po drodze, a nie tylko zapewniać mu transport.

Można zobaczyć również przedłużaną limuzynę przekazaną Pawłowi VI w 1965 roku, a także model 300 SEL z 1966 roku.

Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet (fot. Eric Vandeville/ABACAPRESS.COM) / PAP

Z tego ostatniego korzystali zarówno Paweł VI, jak i Jan Paweł II. Po zamachu na polskiego papieża na placu Świętego Piotra w 1981 roku pojazd został opancerzony.

Papamobile na pielgrzymkach i podczas spotkań z wiernymi

Na wystawie prezentowany jest także biały, terenowy Mercedes 230 G z 1980 roku. Jan Paweł II korzystał z niego podczas zagranicznych pielgrzymek na początku lat 80.

Papież Jan Paweł II w papamobile w dniu mszy świętej na lotnisku Łódź-Lublinek. 13.06.1987 r. (fot. Ireneusz Sobieszczuk) / PAP

Kolejne pojazdy to m.in. długi Landaulet S 500, przygotowany dla Jana Pawła II w 1997 roku, oraz papamobile z 2002 roku z charakterystyczną przeszkloną i zabezpieczoną kopułą. Tym autem jeździli zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI.

W 2012 roku Watykan otrzymał unowocześnioną wersję papamobile, wyposażoną między innymi w lepsze oświetlenie i klimatyzację. Korzystał z niej również papież Franciszek.

Bezpieczeństwo i bliskość z ludźmi

Ekspozycję uzupełniają dwa samochody symbolicznie nawiązujące do dziejów marki: replika Benz Patent-Motorwagen z 1886 roku, uznawanego za pierwszy samochód w historii, oraz najnowszy model prezentujący współczesne rozwiązania technologiczne firmy.

Papieskie auta przez lata dostosowywano do zmieniających się standardów bezpieczeństwa oraz indywidualnych potrzeb kolejnych następców św. Piotra. Szczególne znaczenie miało to w przypadku Jana Pawła II i Franciszka, którzy pod koniec pontyfikatów mieli trudności z poruszaniem się.

Papamobile służyły nie tylko do przejazdów. To z nich papieże pozdrawiali i błogosławili wiernych na placu Świętego Piotra oraz podczas podróży apostolskich na całym świecie. Wystawę można zwiedzać w ramach zwykłego biletu wstępu do Muzeów Watykańskich.