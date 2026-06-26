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Daisy Edgar-Jones zamienia katastroficzne „Twisters” na XIX-wieczne salony. Aktorka wcieli się w Elinor Dashwood w nowej ekranizacji „Rozważnej i romantycznej”. Za realizację odpowiadają mistrzowie komedii romantycznych z Working Title Films. Znamy szczegóły obsady i datę premiery tej wyczekiwanej produkcji.

„Rozważna i romantyczna” Jane Austen - klasyka literatury ponownie na ekranie

Twórczość Jane Austen od wielu dekad niezmiennie fascynuje zarówno czytelników, jak i filmowców. Jej powieści, pełne subtelnych obserwacji obyczajowych, rozterek miłosnych i ironii, regularnie inspirują reżyserów do przenoszenia tych historii na duży i mały ekran. „Rozważna i romantyczna”, jedna z najbardziej znanych powieści Austen, powraca do kin w nowej odsłonie. Premiera zaplanowana jest na wrzesień 2026 roku.

Nie jest to pierwsza adaptacja tej powieści. Najgłośniejszą dotychczas ekranizacją był film z 1995 roku, w którym główne role zagrały Emma Thompson i Kate Winslet. Film ten zdobył uznanie krytyków oraz widzów, a Emma Thompson została nagrodzona Oscarem za scenariusz. Przez lata produkcja ta uchodziła za wzorzec ekranizacji prozy Austen.

Nowa obsada, nowe emocje: Daisy Edgar-Jones w roli głównej

W nadchodzącej wersji „Rozważnej i romantycznej” główną bohaterkę, Elinor Dashwood, zagra Daisy Edgar-Jones. Aktorka zyskała popularność dzięki roli w filmie „Twisters” oraz serialu „Normalni ludzie”.

Towarzyszyć jej będą Esme Creed-Miles jako Marianne Dashwood, Caitriona Balfe jako pani Dashwood, George MacKay w roli Edwarda Ferrarsa oraz Frank Dillane jako John Willoughby. W obsadzie znaleźli się również Herbert Nordrum (pułkownik Brandon), Bodhi Rae Breathnach (Margaret Dashwood) oraz Fiona Shaw (pani Jennings).

Reżyserką filmu jest Georgia Oakley, która już w zwiastunie zapowiada wierne oddanie klimatu i realiów epoki regencji. Pierwsze ujęcia pokazują malownicze krajobrazy, eleganckie wnętrza oraz kostiumy, które przenoszą widza do początków XIX wieku.

Za realizacją filmu stoi studio Working Title Films, mające bogate doświadczenie w przenoszeniu twórczości Austen na ekran. To właśnie ta wytwórnia odpowiadała za sukcesy takie jak „Duma i uprzedzenie” z Keirą Knightley oraz „Emma” z Anyą Taylor-Joy. Studio znane jest także z produkcji kultowych komedii romantycznych, w tym „Notting Hill” i „To właśnie miłość”.

Premiera „Rozważnej i romantycznej” zaplanowana jest na wrzesień 2026 roku.

Fabuła pełna emocji i uniwersalnych tematów

„Rozważna i romantyczna” opowiada historię sióstr Dashwood, które po śmierci ojca i utracie majątku zmuszone są wraz z matką opuścić rodzinną posiadłość. Przeprowadzka do skromnego domku na prowincji staje się dla nich początkiem nowego rozdziału, pełnego wyzwań, ale też szans na miłość i szczęście. Najstarsza z sióstr, Elinor, stara się kierować rozsądkiem, podczas gdy jej młodsza siostra Marianne pozwala sobie na romantyczne uniesienia. Kontrast między rozważnością a uczuciowością stanowi oś fabularną powieści oraz filmu, ukazując uniwersalne dylematy młodych ludzi.