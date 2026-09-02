Rosyjski film w konkursie głównym, kobiety w cieniu. Rusza festiwal w Wenecji

RMF24

Dziś rusza 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Jak podkreśla dyrektor artystyczny Alberto Barbera, tegoroczny program jest wyjątkowo naładowany politycznymi wątkami. „Wybrane filmy ukazują najważniejsze problemy współczesnego świata – od wojen, przez migracje, po napięcia społeczne i kurczące się przestrzenie wolności” – mówi Barbera. I rzeczywiście, lista tytułów budzi gorące dyskusje jeszcze przed pierwszym pokazem.

Do kogo trafi Złoty Lew – dowiemy się w sobotę 12 września (fot. Shutterstock)

Do kogo trafi Złoty Lew – dowiemy się w sobotę 12 września (fot. Shutterstock)

Skandal wokół filmu „DAU”

Największe kontrowersje wywołał udział w konkursie głównym filmu „DAU” Ilji Krzanowskiego, którego bohater - fizyk greckiego pochodzenia - pracuje w tajnym radzieckim instytucie badawczym nad stworzeniem jednej z najgroźniejszych broni w historii ludzkości. Ukraińskie Ministerstwo Kultury i MSZ ostro skrytykowały decyzję organizatorów, wskazując na finansowanie projektu przez rosyjskiego oligarchę Siergieja Adoniewa, objętego sankcjami USA i Ukrainy. Dodatkowo, główny aktor Teodor Kurentzis miał przyjąć rosyjskie obywatelstwo z rąk Władimira Putina i korzystać z finansowania rosyjskich banków państwowych. Ukraińskie władze apelują: „Rosja przekształca kulturę w narzędzie wojny hybrydowej. Przestańmy udawać, że projekty wspierane przez Kreml są neutralne politycznie”.

Barbera odpiera zarzuty, podkreślając, że „DAU” to film potępiający totalitaryzm, a nie narzędzie propagandy. Najważniejsze jest dla nas kryterium jakości – zapewnia.

Palestyńskie dramaty, irańskie historie i światowe napięcia

Do konkursu głównego w ostatniej chwili dołączono palestyński dokument „NAZA”, poruszający temat zabójstw cywilów w Strefie Gazy. O Złotego Lwa powalczy także irański dramat „A bit of light” Aliego Asgariego o lekarzu aresztowanym w Teheranie. W sekcjach pozakonkursowych nie zabraknie innych mocnych politycznych akcentów: „Citizen Osama” opowiada o dziennikarzu z Gazy, a „My Undesirable Friends: Part II — Exile” pokazuje losy młodych Rosjan uciekających przed wojną.

Kobiety w cieniu – dyskusja o równości

Wśród 21 filmów konkursowych tylko jeden został wyreżyserowany przez kobietę – „Woman Unknown” May el-Toukhy. To historia Dunki, która w trakcie II wojny światowej nawiązała intymną relację z niemieckim żołnierzem.

Dyrektor artystyczny festiwalu tłumaczy, że w doborze filmów konkursowych decydujące było kryterium jakości, a Wenecja i tak nagradzała kobiety częściej niż inne festiwale. Mieliśmy mniej zgłoszeń niż w poprzednich latach – mówi.

Wielkie nieobecności i gwiazdorskie powroty

Na Lido nie zobaczymy głośnych amerykańskich hitów, takich jak „The Adventures of Cliff Booth” czy „Diuna 3”. Nie zabraknie jednak wyczekiwanych premier: „Dziki Koń Dziewięć” Martina McDonagha z Johnem Malkovichem, „Bucking Fastard” Wernera Herzoga czy „Bunker” Floriana Zellera z Penélope Cruz i Javierem Bardemem. Włoskie kino reprezentują m.in. Nanni Moretti, Andrea Pallaoro i Paolo Strippoli.

Polskie akcenty i klasyka kina

W sekcji Orizzonti o nagrodę powalczy polski film „Cudze rzeczy” Grzegorza Dębowskiego z Moniką Kwiatkowską w roli głównej.

W Venice Classics przypomniane zostaną „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy i „Matnia” Romana Polańskiego. W Giornate degli Autori zobaczymy „Agata The Writer” Kuby Dorabialskiego z Mią Wasikowską.

Kto zgarnie Złotego Lwa? Jury i nagrody specjalne

O tym, do kogo trafi Złoty Lew, zdecyduje jury pod przewodnictwem Maggie Gyllenhaal. Wśród jurorów znaleźli się m.in. Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg i Xavier Giannoli.

Gala otwarcia przyniesie także wyjątkowe wyróżnienia: Złotego Lwa za całokształt twórczości otrzyma George Clooney, a Ellen Burstyn zostanie uhonorowana za osiągnięcia życia.