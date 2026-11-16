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Wiemy już, kto zagra Jamesa Bonda w nowym filmie z serii o przygodach 007. Oficjalnie ogłoszono, że w tę kultową postać wcieli się Robert Pattinson - aktor znany m.in. z roli Batmana.

Nowy, 26. film z serii o 007, wyreżyseruje Denis Villeneuve. Za scenariusz odpowiada znany m.in. dzięki „Peaky Blinders” Steven Knight.

James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina, a powierzenie mi roli 007 to zaszczyt na całe życie - stwierdził Robert Pattinson, cytowany w oficjalnym komunikacie. Stwierdzenie, że ta rola to spełnienie marzeń, to za mało - dodał. Przyznał też, że jest podekscytowany czekającą go współpracą z fantastycznym zespołem.

Proces wyboru nowego odtwórcy roli 007 przez wiele miesięcy budził emocje i był obiektem spekulacji. Reżyser Denis Villeneuve podziękował wszystkim aktorom, którzy wzięli udział w castingu.

Otaczali nas niezwykle utalentowani aktorzy, ale 007 może być tylko jeden. Z ogromną radością witam Roberta Pattinsona jako naszego nowego Jamesa Bonda. Ma on w sobie ponadczasową duszę 007 i wnosi zupełnie nowego ducha. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy pracę - stwierdził.

Od wampira do agenta 007

Robert Pattinson zdobył popularność m.in. dzięki opartej na bestsellerowych powieściach serii „Zmierzch”, gdzie wcielał się w rolę wampira o imieniu Edward. Zagrał też Batmana w filmach Matta Reevesa (pierwszy wszedł do kin w 2022 roku, a drugi z nich nie miał jeszcze premiery).

W ostatnim czasie Pattinsona mogliśmy oglądać także w obsadzie „Odysei” Christophera Nolana.

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