Robert Pattinson nowym Bondem. „Znakomicie się do tego nadaje”

RMF24

Wszystko już jasne - to Robert Pattinson zagra Jamesa Bonda w nowej odsłonie kultowej serii. 26. film z cyklu wyreżyseruje Denis Villeneuve. „To wielkie zaskoczenie. Po raz pierwszy w historii aktorem, który wciela się w Bonda, jest ktoś, kto już jest megagwiazdą” - mówił w Radiu RMF24 Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl

Od wampira do Bonda. Robert Pattinson przejmie rolę 007 po Danielu Craigu

Robert Pattinson to aktor o niekwestionowanej pozycji i ogromnej rozpoznawalności. Widzowie mogą pamiętać go m.in. z roli Edwarda Cullena w serii „Zmierzch”. Grał u Christophera Nolana w takich filmach jak „Tenet” czy „Odyseja”. Wcielił się też w rolę Batmana w filmach Matta Reevesa.

Co ważne, Pattinson od lat gra nie tylko w mainstreamowym kinie, ale również w obrazach niezależnych, tworzonych z myślą o festiwalowej publiczności. Mogliśmy go oglądać np. w mrocznym filmie „Lighthouse” Roberta Eggersa - wspólnie z Willemem Dafoe zagrali tam zapadającą w pamięć dwójkę latarników.

Robert Pattinson będzie siódmym aktorem, który wcieli się w Jamesa Bonda w filmach z tej serii. Wcześniej postać agenta 007 grali Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig. Ten ostatni pożegnał się z rolą inaczej niż poprzednicy - jego bohater umarł.

Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl podkreślał w Radiu RMF24, że do tej pory to rola Jamesa Bonda była dla aktorów trampoliną, dzięki której wzbijali się na szczyty rozpoznawalności. W przypadku Roberta Pattinsona sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nie mieliśmy do czynienia z czymś takim wcześniej - zauważył.

Na Bonda zawsze ludzie chodzili i będą chodzić - nieważne, kto będzie go grał - stwierdził odważnie rozmówca Michała Zielińskiego, podkreślając nostalgiczny charakter serii.

Zdaniem Muszyńskiego, widzowie mimo zmian reżyserów i odtwórców głównej roli nadal chcą oglądać przygody Jamesa Bonda, bo są ciekawi, co jeszcze można wycisnąć z tej historii, jak ją na nowo odczytać.

Przy Danielu Craigu zobaczyliśmy Bonda, który nagle ma problem alkoholowy, któremu ręce się trzęsą, który nie zawsze jest taki szarmancki, bo to była wizja reżysera i scenarzysty - zwrócił uwagę gość Radia RMF24. Zasugerował też, że Denis Villeneuve może chcieć zmienić wizerunek agenta 007 na bardziej mroczny. Pattinson znakomicie się do tego nadaje - ocenił Muszyński.

„Wydawało się, że zostanie wybrany ktoś młodszy”

Robert Pattinson (fot. ETTORE FERRARI) / PAP/EPA

Co ciekawe, branżowe media dość późno pisały o Robercie Pattinsonie jako potencjalnym następcy Craiga. Wcześniej w ścisłej czołówce kandydatów do roli 007 wymieniani byli m.in. Callum Turner, Josh O'Connor i Jack Lowden.

Nam wszystkim wydawało się, że zostanie wybrany ktoś młodszy - przyznał redaktor naczelny portalu naekranie.pl. Zwrócił uwagę, że przyjęcie roli Bonda oznacza związanie się z kultową franczyzą na lata.

On (Pattinson - przyp. red.) zaraz wejdzie w swoją pięćdziesiątkę i będzie grał w trzecim filmie (obecnie ma 40 lat - przyp. red.). Czy to wtedy nam będzie się podobało? Czy to spełni nasze oczekiwania? Tego nie wiem - podsumował Dawid Muszyński w Radiu RMF24.