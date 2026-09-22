Presley Gerber nie żyje. Policja wskazuje prawdopodobną przyczynę śmierci

RMF24

Presley Gerber, 27-letni syn supermodelki Cindy Crawford i biznesmena Randego Gerbera, zmarł w niedzielę w ośrodku odwykowym w Santa Monica w Kalifornii. Policja poinformowała, że prowadzi śledztwo pod kątem przedawkowania, wskazując tym samym na prawdopodobną przyczynę śmierci modela.

Presley Gerber zmarł w niedzielę w ośrodku odwykowym w Santa Monica, dokąd - jak podaje serwis TMZ - zgłosił się w sobotę wieczorem, szukając pomocy w związku z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Rozmówcy serwisu relacjonują, że w chwili przybycia „znajdował się pod wpływem jakiejś substancji”.

Rzecznik policji w Santa Monica poinformował, że funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zastali nieprzytomną osobę i podjęli działania ratunkowe. Zgon stwierdzono po 10 minutach.

„Funkcjonariusze prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci pod kątem przedawkowania” – przekazano w komunikacie. Policja zaznacza, że obecnie nie ma żadnych przesłanek wskazujących na udział osób trzecich. Oficjalna przyczyna śmierci ma zostać podana przez lekarza sądowego hrabstwa Los Angeles.

Syn jednej z najsłynniejszych modelek świata

Presley Gerber urodził się w 1999 roku w Kalifornii. Był synem Cindy Crawford i przedsiębiorcy Randego Gerbera oraz starszym bratem modelki i aktorki Kaii Gerber.

Karierę w świecie mody rozpoczął jako nastolatek. Na wybiegu zadebiutował w wieku 16 lat podczas pokazu włoskiej marki Moschino. Później pracował m.in. dla Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy'ego Hilfigera i Ralpha Laurena. Pojawiał się również w kampaniach Calvina Kleina, Celine, Pepsi i Omegi oraz na łamach magazynów modowych.

Oprócz modelingu zajmował się także biznesem - był inwestorem i przedsiębiorcą.

Otwarcie mówił o uzależnieniu i zdrowiu psychicznym

W ostatnich latach Gerber coraz częściej publicznie mówił o problemach ze zdrowiem psychicznym, uzależnieniem, atakach paniki i lekomanii. Kilka tygodni przed śmiercią jego siostra Kaia Gerber podkreślała na łamach „Vogue'a”, jak bardzo problemy brata wpłynęły na funkcjonowanie całej rodziny.

Sama Cindy Crawford wielokrotnie publicznie wspierała syna - komentując jego wpis dotyczący zdrowia psychicznego, napisała w sieci: „Presley - kochamy cię, nie jesteś sam”.

W lipcu, z okazji jego 27. urodzin, zamieściła w mediach społecznościowych życzenia, w których podkreślała, jak bardzo jest dumna z syna. Dodała przy tym, że niezależnie od jego wieku zawsze będzie postrzegać go jako swojego „małego chłopca”.