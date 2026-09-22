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Presley Gerber nie żyje. Policja wskazuje prawdopodobną przyczynę śmierci

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 września (11:42)

Presley Gerber, 27-letni syn supermodelki Cindy Crawford i biznesmena Randego Gerbera, zmarł w niedzielę w ośrodku odwykowym w Santa Monica w Kalifornii. Policja poinformowała, że prowadzi śledztwo pod kątem przedawkowania, wskazując tym samym na prawdopodobną przyczynę śmierci modela.

Presley Gerber nie żyje. Policja wskazuje prawdopodobną przyczynę śmierci
Presley Gerber nie żyje. Był synem supermodelki Cindy Crawford i biznesmena Randego Gerbera, fot. ROBYN BECK /East News

Presley Gerber zmarł w niedzielę w ośrodku odwykowym w Santa Monica, dokąd - jak podaje serwis TMZ - zgłosił się w sobotę wieczorem, szukając pomocy w związku z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Rozmówcy serwisu relacjonują, że w chwili przybycia znajdował się pod wpływem jakiejś substancji”.

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Rzecznik policji w Santa Monica poinformował, że funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zastali nieprzytomną osobę i podjęli działania ratunkowe. Zgon stwierdzono po 10 minutach.

Funkcjonariusze prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci pod kątem przedawkowania” – przekazano w komunikacie. Policja zaznacza, że obecnie nie ma żadnych przesłanek wskazujących na udział osób trzecich. Oficjalna przyczyna śmierci ma zostać podana przez lekarza sądowego hrabstwa Los Angeles.

Syn jednej z najsłynniejszych modelek świata

Presley Gerber urodził się w 1999 roku w Kalifornii. Był synem Cindy Crawford i przedsiębiorcy Randego Gerbera oraz starszym bratem modelki i aktorki Kaii Gerber.

Karierę w świecie mody rozpoczął jako nastolatek. Na wybiegu zadebiutował w wieku 16 lat podczas pokazu włoskiej marki Moschino. Później pracował m.in. dla Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy'ego Hilfigera i Ralpha Laurena. Pojawiał się również w kampaniach Calvina Kleina, Celine, Pepsi i Omegi oraz na łamach magazynów modowych.

Oprócz modelingu zajmował się także biznesem - był inwestorem i przedsiębiorcą.

Otwarcie mówił o uzależnieniu i zdrowiu psychicznym

W ostatnich latach Gerber coraz częściej publicznie mówił o problemach ze zdrowiem psychicznym, uzależnieniem, atakach paniki i lekomanii. Kilka tygodni przed śmiercią jego siostra Kaia Gerber podkreślała na łamach „Vogue'a”, jak bardzo problemy brata wpłynęły na funkcjonowanie całej rodziny.

Sama Cindy Crawford wielokrotnie publicznie wspierała syna - komentując jego wpis dotyczący zdrowia psychicznego, napisała w sieci: „Presley - kochamy cię, nie jesteś sam”.

W lipcu, z okazji jego 27. urodzin, zamieściła w mediach społecznościowych życzenia, w których podkreślała, jak bardzo jest dumna z syna. Dodała przy tym, że niezależnie od jego wieku zawsze będzie postrzegać go jako swojego „małego chłopca”.


Źródło: RMF24
Tagi: Cindy Crawford Presley Gerber
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