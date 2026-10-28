Polski folk horror podbija Nowy Jork. „Òpi” nagrodzony przez publiczność

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Pełnometrażowy debiut Marty Giec, „Òpi”, zdobył Bronze Audience Award na prestiżowym 11. Brooklyn Horror Film Festival w Nowym Jorku. Bilety na pokaz horroru inspirowanego kaszubskimi mitami rozeszły się błyskawicznie.

Akcja „Òpi” przenosi widzów do Słupska początku XXI wieku. Poznajemy Trinę, stojącą u progu dorosłości, która z niecierpliwością czeka na swoje 18. urodziny i planuje ucieczkę od toksycznej mamy. Spokój głównej bohaterki zostaje brutalnie przerwany przez nieoczekiwany przyjazd tajemniczej ciotki z Kaszub oraz sparaliżowanej babci. Rodzinny zjazd rozpędza spiralę wydarzeń, gdzie szarą codzienność coraz mocniej przenikają lokalne legendy, kaszubskie wierzenia i senne koszmary.

Gwiazdy polskiego kina i uznanie widzów

W rolę Triny wcieliła się Wiktoria Kruszczyńska, a na ekranie zobaczymy również takie nazwiska jak Gabriela Muskała, Magdalena Boczarska czy Iwona Bielska. Za scenariusz odpowiedzialne są Marta Giec i Dominika Kłoczewiak, które wspólnie zadbały także o reżyserię filmu.

Ogromne emocje wzbudził nie tylko sam seans, ale i spotkanie z ekipą po projekcji.

Amerykańska publiczność nie kryła zachwytu, pytając o kaszubskie wierzenia i głęboką psychologię postaci – zdradza współreżyserka Dominika Kłoczewiak. Marta Giec podkreśla, że wyróżnienie głosami widzów jest dla niej najważniejszą nagrodą.

Festiwalowa trasa trwa, premiera w Polsce tuż za rogiem

Już wkrótce film zawalczy o kolejne laury w Szwecji podczas Lund Fantastic Film Festival, a także pojawi się w programie polskiego Splat!FilmFest oraz w ramach halloweenowych maratonów filmowych.

Za produkcję odpowiada Platige Films, dystrybucją zajmuje się NEXT FILM, a całość wsparł finansowo Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Polscy widzowie na premierę w kinach poczekają aż do 1 stycznia 2027 roku.