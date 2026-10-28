Polski folk horror podbija Nowy Jork. „Òpi” nagrodzony przez publiczność

Akcja „Òpi” przenosi widzów do Słupska początku XXI wieku. Poznajemy Trinę, stojącą u progu dorosłości, która z niecierpliwością czeka na swoje 18. urodziny i planuje ucieczkę od toksycznej mamy. Spokój głównej bohaterki zostaje brutalnie przerwany przez nieoczekiwany przyjazd tajemniczej ciotki z Kaszub oraz sparaliżowanej babci. Rodzinny zjazd rozpędza spiralę wydarzeń, gdzie szarą codzienność coraz mocniej przenikają lokalne legendy, kaszubskie wierzenia i senne koszmary.
Gwiazdy polskiego kina i uznanie widzów
W rolę Triny wcieliła się Wiktoria Kruszczyńska, a na ekranie zobaczymy również takie nazwiska jak Gabriela Muskała, Magdalena Boczarska czy Iwona Bielska. Za scenariusz odpowiedzialne są Marta Giec i Dominika Kłoczewiak, które wspólnie zadbały także o reżyserię filmu.
Ogromne emocje wzbudził nie tylko sam seans, ale i spotkanie z ekipą po projekcji.
Amerykańska publiczność nie kryła zachwytu, pytając o kaszubskie wierzenia i głęboką psychologię postaci – zdradza współreżyserka Dominika Kłoczewiak. Marta Giec podkreśla, że wyróżnienie głosami widzów jest dla niej najważniejszą nagrodą.
Festiwalowa trasa trwa, premiera w Polsce tuż za rogiem
Już wkrótce film zawalczy o kolejne laury w Szwecji podczas Lund Fantastic Film Festival, a także pojawi się w programie polskiego Splat!FilmFest oraz w ramach halloweenowych maratonów filmowych.
Za produkcję odpowiada Platige Films, dystrybucją zajmuje się NEXT FILM, a całość wsparł finansowo Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Polscy widzowie na premierę w kinach poczekają aż do 1 stycznia 2027 roku.