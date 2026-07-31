Pół miliarda dolarów na stole. Netflix szykuje gigantyczną niespodziankę dla widzów

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To największa umowa w historii tej franczyzy. Netflix i AMC łączą siły za kwotę 500 milionów dolarów, by dać widzom jednoczesny dostęp do całego uniwersum „The Walking Dead”. Od 2027 roku fani zyskają wygodny dostęp do 371 odcinków, obejmujących oryginalny serial oraz wszystkie najnowsze spin-offy o przygodach Daryla, Ricka czy Negana.

Wielka fuzja za 500 milionów dolarów. Netflix i AMC łączą siły

Wielbiciele „The Walking Dead” mogą szykować się na prawdziwą ucztę. AMC Global Media oraz Netflix zawarły przełomowe porozumienie licencyjne, które zapewni dostęp do całego uniwersum „The Walking Dead” abonentom obu platform. Umowa, opiewająca na 500 milionów dolarów, została podpisana na pięć lat i obejmuje zarówno oryginalny serial, jak i wszystkie powstałe dotąd spin-offy.

Aż 371 odcinków w jednym miejscu. Zobacz pełną listę seriali

W sumie widzowie otrzymają możliwość obejrzenia 371 odcinków siedmiu różnych produkcji: „The Walking Dead”, „Fear the Walking Dead”, „The Walking Dead: Daryl Dixon”, „The Walking Dead: Dead City”, „The Walking Dead: The Ones Who Live”, „The Walking Dead: World Beyond” oraz „Tales of The Walking Dead”. Nowe odcinki będą pojawiać się na platformach stopniowo, w miarę wygaśnięcia dotychczasowych umów licencyjnych na poszczególnych rynkach.

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Rewolucja w streamingu. Co umowa oznacza dla widzów?

Zawarta umowa oznacza istotne zmiany na rynku streamingowym. Po raz pierwszy w historii główna seria „The Walking Dead” pojawi się także w ofercie AMC+, co do tej pory było niemożliwe. Jednocześnie Netflix utrzyma prawa do emisji serialu w Stanach Zjednoczonych i rozszerzy dostępność produkcji na kolejne kraje, takie jak Wielka Brytania, Włochy, Australia i Nowa Zelandia.

Netflix posiada prawa do amerykańskiego streamingu „The Walking Dead” nieprzerwanie od 2011 roku. Teraz jednak, dzięki nowemu porozumieniu, fani na całym świecie będą mogli cieszyć się nie tylko oryginalną serią, ale także wszystkimi powiązanymi produkcjami.

Nowe życie kultowej franczyzy zombie

„The Walking Dead” to prawdziwy fenomen popkulturowy, który od premiery w 2010 roku przyciągnął przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Serial i jego spin-offy zyskały ogromną popularność, budując wokół siebie lojalną społeczność fanów. Dzięki nowej umowie, dostęp do całego uniwersum stanie się łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

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Wprowadzenie wszystkich produkcji „The Walking Dead” na platformy Netflix i AMC+ od 2027 roku to nie tylko ukłon w stronę dotychczasowych widzów, ale także szansa na zdobycie nowych fanów na kolejnych rynkach. W najbliższych latach można spodziewać się stopniowego pojawiania się kolejnych tytułów w ofercie obu serwisów.