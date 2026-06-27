Pippi Pończoszanka powraca. Twórcy "Paddingtona" szykują hit

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Kultowa bohaterka z marchewkowymi włosami i nadludzką siłą powraca na ekrany w zupełnie nowej odsłonie. Twórcy kinowego hitu o Paddingtonie rozpoczęli prace nad nowoczesnym, trójwymiarowym serialem o Pippi Pończoszance. Nowa produkcja ma liczyć aż 52 odcinki i połączyć wierność oryginalnej powieści Astrid Lindgren ze świeżą, zachwycającą oprawą wizualną, która przyciągnie przed ekrany kolejne pokolenie widzów.

Pippi Pończoszanka powraca w nowej odsłonie

Pippi - legendarną bohaterkę powieści Astrid Lindgren czeka nowy rozdział. Trwają prace nad serialem animowanym, którego produkcją zajmują się firmy Heyday Films oraz Studiocanal, a nadzór nad zgodnością z oryginałem sprawuje organizacja zarządzająca prawami do twórczości szwedzkiej pisarki. Serial, określany mianem świeżego, współczesnego rebootu, ma liczyć aż 52 odcinki, z których każdy trwać będzie 11 minut.

Nowa produkcja powstaje w technologii trójwymiarowej grafiki komputerowej, co ma zapewnić atrakcyjną i nowoczesną oprawę wizualną, przyciągającą młodsze pokolenie widzów. Nad całością czuwa renomowane studio Studiocanal, które odpowiada za wiele znanych filmów i seriali familijnych.

Pippi - kultowa bohaterka w nowym świetle

Pippi Pończoszanka to postać, która od ponad 80 lat fascynuje czytelników na całym świecie. Dziewczynka o marchewkowych włosach, piegach i nie do pary pończoszkach, zawsze z małpką na ramieniu, koniem oraz torbą pełną złotych monet, pojawia się w małym miasteczku, wywracając życie jego mieszkańców do góry nogami. Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły:

Dla Tommy’ego i Anniki życie nie będzie już takie samo. Podobnie dla pozostałych mieszkańców miasteczka

Za scenariusz nowego serialu odpowiada Sara Daddy, która nie ukrywa, jak wielkie znaczenie ma dla niej ten projekt.

To dla mnie ogromny zaszczyt, że rodzina Lindgrenów oraz znakomite zespoły Heyday i Studiocanal powierzyły mi klucze do Willa Śmiesznotki. Jako córka marynarza, który przełamał konwencje i zabrał mnie ze szkoły, bym mogła opłynąć świat, zawsze czułam więź z Pippi. Świetnie się bawię, oddając hołd jej niezwykle niezależnemu duchowi, wolnomyślności i oczywiście nadludzkiej sile. Kierując się błyskotliwym dowcipem i ciepłem głosu Astrid Lindgren, naszym celem jest zapewnienie, by Pippi pozostała radosną, dodającą siły ikoną dla dzisiejszych dzieci. To projekt moich marzeń - podkreśla scenarzystka.

Dziedzictwo Astrid Lindgren

Rok 2025 był wyjątkowy dla miłośników twórczości Astrid Lindgren. To wtedy obchodzono 80-lecie premiery pierwszej książki o Pippi Pończoszance, która ukazała się w 1945 roku w Sztokholmie. Sukces debiutanckiej powieści był tak wielki, że autorka stworzyła kolejne tomy, a przygody rudowłosej dziewczynki stały się inspiracją dla licznych adaptacji filmowych, telewizyjnych i teatralnych.

W Polsce Pippi pojawiła się po raz pierwszy w 1961 roku, początkowo jako Fizia Pończoszanka, a od 1992 roku bohaterka nosi już imię Pippi, zgodnie z oryginałem.

Nowa animacja i film fabularny

Prace nad serialem animowanym to nie jedyny projekt związany z Pippi, który powstaje obecnie. W przygotowaniu jest również film fabularny poświęcony tej niezwykłej bohaterce. Nad obydwoma produkcjami czuwa Heyday Films, która zdobyła uznanie na całym świecie dzięki serii filmów o Paddingtonie. Firma specjalizuje się w projektach familijnych, co daje nadzieję na wysoką jakość i uniwersalny przekaz nowych ekranizacji.