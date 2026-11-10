Paul McCartney miliarderem. Trafił na podium listy najbogatszych muzyków

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Paul McCartney w wieku 84 lat dołączył do grona miliarderów. Jak wylicza "Forbes", były członek kultowego zespołu The Beatles zajął trzecie miejsce na liście najbogatszych muzyków na świecie. Jego majątek szacowany jest na 1,4 mld dolarów.

Kto wyprzedził McCartneya na liście najbogatszych?

Paula McCartneya na liście najbogatszych muzyków wyprzedzają jedynie Jay-Z (2,8 mld) i Taylor Swift (2 mld dolarów).

Źródłem największych dochodów gwiazdora jest jego firma wydawnicza MPL Communications, założona jeszcze przed rozpadem Beatlesów. Ponadto nabył prawa autorskie do dorobku wykonawców takich jak Buddy Holly, klasycznych musicali, w tym „Grease”, oraz świątecznych klasyków, m.in. do „It's Beginning to Look a Lot Like Christmas”.

Sam tylko udział McCartneya w prawach autorskich do piosenek czwórki z Liverpoolu przynosi mu co najmniej 10 mln dolarów rocznie.

Ta afera wstrząsnęła Polską. Twórcy „Heweliusza” robią serial o „łowcach skór” Jan Holoubek i Kasper Bajon - twórcy takich serialowych hitów jak „Rojst”, „Wielka woda” czy „Heweliusz” - przygotowują kolejny wspólny projekt. Chodzi o serial fabularny, inspirowany aferą „łówców skór”, która wstrząsnęła Polską. Jak informuje…

McCartney nie osiada na laurach

Mimo zaawansowanego wieku McCartney wciąż tworzy - wiosną wydał swój 20. solowy album, „The Boys of Dungeon Lane”. Płyta dotarła na szczyty list przebojów w Belgii, Danii, Holandii oraz Wielkiej Brytanii.

Warto podkreślić, że gwiazdor nadal odbywa trasy koncertowe.