Paul McCartney miliarderem. Trafił na podium listy najbogatszych muzyków

Paul McCartney w wieku 84 lat dołączył do grona miliarderów. Jak wylicza "Forbes", były członek kultowego zespołu The Beatles zajął trzecie miejsce na liście najbogatszych muzyków na świecie. Jego majątek szacowany jest na 1,4 mld dolarów.
Paul McCartney dołączył do grona muzycznych miliarderów.
„Forbes” wycenia majątek byłego Beatlesa na 1,4 mld dolarów.
Co poza hitami czwórki z Liverpoolu zapewnia mu ogromne dochody?
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Kto wyprzedził McCartneya na liście najbogatszych?
Paula McCartneya na liście najbogatszych muzyków wyprzedzają jedynie Jay-Z (2,8 mld) i Taylor Swift (2 mld dolarów).
Źródłem największych dochodów gwiazdora jest jego firma wydawnicza MPL Communications, założona jeszcze przed rozpadem Beatlesów. Ponadto nabył prawa autorskie do dorobku wykonawców takich jak Buddy Holly, klasycznych musicali, w tym „Grease”, oraz świątecznych klasyków, m.in. do „It's Beginning to Look a Lot Like Christmas”.
Sam tylko udział McCartneya w prawach autorskich do piosenek czwórki z Liverpoolu przynosi mu co najmniej 10 mln dolarów rocznie.
McCartney nie osiada na laurach
Mimo zaawansowanego wieku McCartney wciąż tworzy - wiosną wydał swój 20. solowy album, „The Boys of Dungeon Lane”. Płyta dotarła na szczyty list przebojów w Belgii, Danii, Holandii oraz Wielkiej Brytanii.
Warto podkreślić, że gwiazdor nadal odbywa trasy koncertowe.