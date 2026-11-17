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Pałac Buckingham oficjalnie powitał nowego Agenta 007. Niedługo po tym, jak ogłoszono, że to Robert Pattinson przejmie rolę po Danielu Craigu, na profilu brytyjskiej rodziny królewskiej w serwisie X pojawił się wpis.

„Witamy w Tajnej Służbie Jego Królewskiej Mości, panie Bond” – głosi wpis na oficjalnym koncie brytyjskiej rodziny królewskiej w serwisie X. Do wiadomości dołączono odnośnik do komunikatu potwierdzającego obsadzenie Pattinsona w głównej roli nowego filmu.

Krótki komentarz na oficjalnym koncie brytyjskiej rodziny królewskiej ma również historyczny wymiar. Pattinson będzie pierwszym odtwórcą Bonda, który w służbie wywiadowczej będzie podlegał królowi, a nie królowej. Elżbieta II panowała przez cały okres powstawania dotychczasowych 25 filmów o Agencie 007. Zmarła w 2022 roku, rok po premierze „Nie czas umierać”, ostatniej części cyklu z Danielem Craigiem.

Robert Pattinson nowym Bondem. "Znakomicie się do tego nadaje" Czas: 09:58

Koniec spekulacji

Wybór gwiazdora „Zmierzchu” kończy wielomiesięczne spekulacje dotyczące obsady kolejnej odsłony serii. Ostateczna decyzja zapadła po intensywnym okresie medialnych doniesień, w którym wśród potencjalnych kandydatów wymieniano kilka znanych nazwisk.

Początkowo jednym z faworytów był Jacob Elordi, choć później pojawiły się informacje, że aktor „Euforii” nie brał nawet udziału w próbach do roli. Do wyścigu dołączył następnie Jack Lowden, którego kandydaturę podsycił jego kolega z planu „Kulawych koni”, Gary Oldman. Aktor sugerował, że wybór został już dokonany, i żartobliwie wyraził nadzieję, że padło właśnie na Lowdena.

Przez dłuższy czas poważnym kandydatem pozostawał także Callum Turner, który według doniesień dotarł do końcowego etapu castingu. Dopiero pod sam koniec rywalizacji wyszło na jaw, że przesłuchania przeszli również Pattinson i Nicholas Hoult. Ostatecznie to pierwszy z nich otrzymał angaż do produkcji realizowanej przez Amazon MGM Studios. Jej reżyserią zajmuje się Denis Villeneueve, a scenariusz pisze Steven Knight.

Aktorzy, który wcielili się w rolę Jamesa Bonda (autor: Mateusz Krymski) / PAP

Pattinson zaszczycony

Aktor nie kryje, jak wiele znaczy dla niego ta propozycja. W oficjalnym oświadczeniu nazwał Jamesa Bonda jedną z najbardziej legendarnych postaci w historii kina, a możliwość zagrania Agenta 007 określił jako zaszczyt życia.

Podziękował reżyserowi Denisowi Villeneuve’owi, producentom Amy Pascal, Davidowi Heymanowi i Tanyi Lapointe oraz przedstawicielom studia za okazane zaufanie. Przyznał również, że spełnia się w ten sposób jego wielkie marzenie i nie może doczekać się rozpoczęcia współpracy z nową ekipą.