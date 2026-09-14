Ostatnia szansa na stypendium. Kto może dostać nawet roczne wsparcie?

RMF24

Jeszcze tylko do 18 września można składać wnioski o stypendia twórcze oraz z zakresu upowszechniania kultury. To szansa na wsparcie dla artystów, animatorów i wszystkich tych, którzy chcą rozwijać polską kulturę. Sprawdź, kto może się zgłosić i jak wygląda proces rekrutacji.

Dla kogo stypendia MKiDN?

Jeszcze tylko przez kilka dni - do 18 września - potrwa nabór wniosków o stypendia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2027 rok.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: twórczej oraz związanej z upowszechnianiem kultury.

Wśród dziedzin objętych konkursem znalazły się: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuki wizualne, taniec, teatr, twórczość ludowa, animacja i edukacja kulturalna oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Kto nie może się zgłosić?

Nie każdy jednak może liczyć na wsparcie. Z udziału w konkursie wykluczeni są m.in. uczniowie i studenci poniżej 35. roku życia, osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat rozliczyły już stypendium z Ministerstwa, a także ci, którzy zostali zobowiązani do zwrotu stypendium z powodu nienależytego wykonania umowy.

Wykluczeni są również pracownicy resortu kultury oraz członkowie komisji i zespołów działających przy resorcie.

Stypendia przyznawane są na realizację konkretnych przedsięwzięć. W zależności od potrzeb można ubiegać się o wsparcie na okres roczny (od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r.), półroczny (od 1 stycznia do 30 czerwca lub od 1 lipca do 31 grudnia 2027 r.), a także na inny okres, nie krótszy jednak niż trzy miesiące.

Jak złożyć wniosek?

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać konto w systemie SOP-stypendia i do 18 września, do godziny 14:00, złożyć wniosek za pośrednictwem elektronicznego formularza. W dokumencie trzeba opisać koncepcję swojego projektu oraz dołączyć portfolio dokumentujące dotychczasowy dorobek.

Po zakończeniu naboru, wnioski są sprawdzane pod względem formalnym. Następnie ocenia je specjalna komisja powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje minister, bazując na rekomendacjach komisji.