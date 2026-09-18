„Ojczyzna” Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara

RMF24

To już oficjalne: „Ojczyzna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie reprezentować Polskę w oscarowym wyścigu w kategorii: najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Decyzję o wyborze najnowszego dzieła twórcy „Idy” i „Zimnej wojny” podjęła w piątek dziewięcioosobowa komisja pod przewodnictwem producenta Jana Naszewskiego.

Trzecia szansa Pawlikowskiego

Paweł Pawlikowski to nazwisko, które od lat elektryzuje polskich i światowych kinomanów. „Ojczyzna” to już trzecia fabuła tego reżysera, która powalczy o najważniejszą filmową nagrodę świata. Przypomnijmy – w 2015 roku Pawlikowski triumfował na gali Oscarów, zdobywając statuetkę za „Idę”. Cztery lata później „Zimna wojna” przyniosła mu aż dwie nominacje: za najlepszy film nieanglojęzyczny oraz za reżyserię.

Filmowa podróż przez powojenne Niemcy

Scenariusz „Ojczyzny”, napisany wspólnie z Henkiem Handloegtenem, skupia się na relacjach wybitnego niemieckiego pisarza Thomasa Manna z córką Eriką i synem Klausem. W rolach głównych zobaczymy Hannsa Zischlera, Sandrę Hüller oraz Augusta Diehla. Akcja filmu rozgrywa się w 1949 roku, kiedy to Mann wraz z córką wyrusza z amerykańskiego Frankfurtu do sowieckiego Weimaru. To nie tylko podróż przez podzielone powojenne Niemcy, ale przede wszystkim opowieść o rodzinnych więzach i trudnych wyborach w czasach historycznych zawirowań.

Gwiazdorska ekipa za kamerą

Za sukcesem „Ojczyzny” stoją także stali współpracownicy Pawlikowskiego. Za zdjęcia odpowiada Łukasz Żal, dwukrotnie nominowany do Oscara operator. Kostiumy przygotowała Aleksandra Staszko, a montaż powierzono Piotrowi Wójcikowi. Scenografię stworzyli Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, a za muzyczną stronę filmu odpowiada Marcin Masecki, który zaaranżował piosenki śpiewane przez Joannę Kulig.

Kto zdecydował o wyborze?

O tym, że to właśnie „Ojczyzna” powalczy o Oscara, zdecydowała komisja złożona z przedstawicieli świata filmu i kultury. W jej składzie znaleźli się m.in.: producent Jan Naszewski (przewodniczący), dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Kamila Dorbach, rektorka łódzkiej Szkoły Filmowej Milenia Fiedler, dyrektor festiwalu Millennium Docs Against Gravity Artur Liebhart, reżyserzy Paweł Łoziński i Tadeusz Łysiak, była dyrektor PISF Agnieszka Odorowicz, reżyserka Małgorzata Szumowska oraz producent Mariusz Włodarski.

Czy „Ojczyzna” powtórzy sukces „Idy” i ponownie przyniesie Polsce Oscara? Przekonamy się już na początku przyszłego roku. Trzymamy kciuki za Pawła Pawlikowskiego i całą ekipę!