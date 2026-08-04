Odszedł Wiesław Królikowski – legenda polskiego dziennikarstwa muzycznego

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W wieku 72 lat zmarł Wiesław Królikowski – współtwórca kultowego magazynu „Teraz Rock”, ceniony dziennikarz muzyczny i autor książek o polskiej scenie rockowej. Jego wkład w popularyzację muzyki i rozwój dziennikarstwa muzycznego w Polsce trudno przecenić.

Redakcja magazynu „Teraz Rock” poinformowała o śmierci Wiesława Królikowskiego – dziennikarza, który przez blisko trzy dekady współtworzył najważniejsze polskie czasopisma muzyczne.

„Był świetnym, cenionym, lubianym autorem. I za wszystkie te lata, które poświęcił miesięcznikowi, pozostajemy mu wdzięczni” – czytamy w pożegnalnym wpisie na stronie TerazMuzyka.pl.

Królikowski był nie tylko współzałożycielem „Teraz Rock”, ale również jednym z filarów redakcji. Jego teksty, recenzje i wywiady przez lata kształtowały gusta muzyczne tysięcy Polaków.

Kariera pełna pasji i zaangażowania

Wiesław Królikowski swoją dziennikarską przygodę rozpoczął w latach 70., pracując w takich tytułach jak „Jazz” czy „Magazyn Muzyczny”. Przełomowym momentem w jego karierze było założenie w 1991 roku, wspólnie z Wiesławem Weissem, miesięcznika „Tylko Rock”. Przez ponad dekadę był tam zastępcą redaktora naczelnego, a po przekształceniu pisma w „Teraz Rock” kontynuował swoją funkcję aż do 2018 roku.

Jego pasja do muzyki rockowej i nieustanne zaangażowanie w rozwój polskiej sceny muzycznej sprawiły, że stał się autorytetem dla wielu pokoleń dziennikarzy i fanów.

Autor kultowych książek o polskiej muzyce

Wiesław Królikowski był także autorem cenionych publikacji poświęconych polskiej muzyce. Napisał m.in. „Maanam”, dwutomowy przewodnik „Polski rock. Przewodnik płytowy” oraz biografię „Tadeusz Nalepa. Breakout absolutnie”. Jego książki stały się obowiązkową lekturą dla wszystkich miłośników rodzimego rocka.