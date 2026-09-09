Odrzuciła 40 mln dol. za milczenie. Była partnerka Muska wystąpiła w dokumencie o miliarderze

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Ashley St. Clair, była partnerka Elona Muska i matka jego syna Romulusa, zdecydowała się wystąpić w głośnym dokumencie Alexa Gibneya „Musk”. Jej decyzja odbiła się szerokim echem - jak sama ujawniła podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji, odrzuciła propozycję podpisania umowy o zachowaniu poufności, opiewającą na zawrotną kwotę 40 milionów dolarów. St. Clair podkreśliła, że najważniejsze było dla niej pokazanie swoim dzieciom, iż prawda jest cenniejsza niż finansowy komfort.

28-letnia St. Clair, znana wcześniej z aktywności w środowiskach konserwatywnych i krytycznych wypowiedzi na temat osób transpłciowych, dziś patrzy na swoje dawne poglądy z dystansem. Podczas konferencji prasowej w Wenecji przyznała, że jej wcześniejsze opinie były w dużej mierze efektem młodego wieku i wpływu otoczenia. Zaznaczyła jednak, że nie traktuje tego jako usprawiedliwienia i ma nadzieję, że jej obecna postawa będzie inspiracją dla innych.

Kulisy powstawania dokumentu

Reżyser Alex Gibney rozpoczął pracę nad dokumentem w 2023 roku. Jedną z pierwszych osób, które zaprosił do udziału, był sam Elon Musk. Miliarder jednak odmówił i określił film jako „hit piece” - materiał mający na celu przedstawienie go w negatywnym świetle. Mimo to Gibney nie zrezygnował z rozmów z osobami z otoczenia Muska - zarówno jego byłymi współpracownikami, przyjaciółmi, jak i krytykami. Nie wszyscy zdecydowali się jednak wystąpić przed kamerą.

Czterogodzinny portret miliardera

Dokument „Musk” trwa niemal cztery godziny i miał swoją premierę podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji. Początkowo Gibney nie planował tak rozbudowanego filmu, jednak - jak sam przyznaje - materiał rósł wraz z rosnącym wpływem Muska na świat biznesu, polityki i technologii. W filmie nie zabrakło wątków dotyczących działalności Muska w SpaceX, Tesli, przejęcia Twittera (obecnie X) oraz projektów związanych z xAI.

Mocne słowa o Musku

Podczas konferencji prasowej reżyser nie gryzł się w język. Cytowany przez Variety, Gibney nazwał Muska „megalomanem” i „bardzo niebezpiecznym człowiekiem”, wskazując na jego niechęć do empatii i przyjmowania perspektywy innych ludzi. Ashley St. Clair dodała, że w przypadku Muska mamy do czynienia ze „świadomym odrzuceniem empatii”.