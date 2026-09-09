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Odrzuciła 40 mln dol. za milczenie. Była partnerka Muska wystąpiła w dokumencie o miliarderze

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 września (14:48)

Ashley St. Clair, była partnerka Elona Muska i matka jego syna Romulusa, zdecydowała się wystąpić w głośnym dokumencie Alexa Gibneya „Musk”. Jej decyzja odbiła się szerokim echem - jak sama ujawniła podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji, odrzuciła propozycję podpisania umowy o zachowaniu poufności, opiewającą na zawrotną kwotę 40 milionów dolarów. St. Clair podkreśliła, że najważniejsze było dla niej pokazanie swoim dzieciom, iż prawda jest cenniejsza niż finansowy komfort.

Odrzuciła 40 mln dol. za milczenie. Była partnerka Muska wystąpiła w dokumencie o miliarderze
Ashley St. Clair (fot. FABIO FRUSTACI) /PAP/EPA

28-letnia St. Clair, znana wcześniej z aktywności w środowiskach konserwatywnych i krytycznych wypowiedzi na temat osób transpłciowych, dziś patrzy na swoje dawne poglądy z dystansem. Podczas konferencji prasowej w Wenecji przyznała, że jej wcześniejsze opinie były w dużej mierze efektem młodego wieku i wpływu otoczenia. Zaznaczyła jednak, że nie traktuje tego jako usprawiedliwienia i ma nadzieję, że jej obecna postawa będzie inspiracją dla innych.

Kulisy powstawania dokumentu

Reżyser Alex Gibney rozpoczął pracę nad dokumentem w 2023 roku. Jedną z pierwszych osób, które zaprosił do udziału, był sam Elon Musk. Miliarder jednak odmówił i określił film jako „hit piece” - materiał mający na celu przedstawienie go w negatywnym świetle. Mimo to Gibney nie zrezygnował z rozmów z osobami z otoczenia Muska - zarówno jego byłymi współpracownikami, przyjaciółmi, jak i krytykami. Nie wszyscy zdecydowali się jednak wystąpić przed kamerą.

Czterogodzinny portret miliardera

Dokument „Musk” trwa niemal cztery godziny i miał swoją premierę podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji. Początkowo Gibney nie planował tak rozbudowanego filmu, jednak - jak sam przyznaje - materiał rósł wraz z rosnącym wpływem Muska na świat biznesu, polityki i technologii. W filmie nie zabrakło wątków dotyczących działalności Muska w SpaceX, Tesli, przejęcia Twittera (obecnie X) oraz projektów związanych z xAI.

Mocne słowa o Musku

Podczas konferencji prasowej reżyser nie gryzł się w język. Cytowany przez Variety, Gibney nazwał Muska „megalomanem” i „bardzo niebezpiecznym człowiekiem”, wskazując na jego niechęć do empatii i przyjmowania perspektywy innych ludzi. Ashley St. Clair dodała, że w przypadku Muska mamy do czynienia ze „świadomym odrzuceniem empatii”.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Elon Musk
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