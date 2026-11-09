Od wampira do 007? Nowy, mocny kandydat do roli Jamesa Bonda

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Kto zostanie nowym odtwórcą roli Jamesa Bonda? Choć od premiery filmu „Nie czas umierać” minęło już 5 lat, wciąż nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Sytuacja nie tylko się nie klaruje, ale jest dokładnie odwrotnie - na liście potencjalnych kandydatów na następcę Daniela Craiga pojawiają się nowe nazwiska. Pewnym zaskoczeniem może być dołączenie do tego grona Roberta Pattinsona.

Co z nowym Bondem? Końca poszukiwań nie widać

Nowy, 26. film z serii o Jamesie Bondzie wyreżyseruje Denis Villeneuve. Za scenariusz odpowiada Steven Knight, twórca serialu „Peaky Blinders”. Na razie nie ma żadnych informacji, kiedy mogłyby ruszyć zdjęcia.

Zagadką pozostaje także, kto miałby przejąć rolę 007 po Danielu Craigu, który w „Nie czas umierać” pożegnał się z serią w sposób, jakiego jeszcze nie było - grany przez niego Bond umarł.

Wśród najczęściej wymienianych kandydatów na nowego Bonda są Callum Turner, Josh O'Connor i Jack Lowden. Branżowe media twierdzą, że w gronie aktorów, których zaproszono na próby ekranowe, są także Robert Pattinson i Nicholas Hoult.

Nicolas Hoult (fot. HFPA/ JRC Photo Library / PictureLux) / PAP/EPA

Robert Pattinson zdobył popularność m.in. dzięki opartej na bestsellerowych powieściach serii „Zmierzch”, gdzie wcielał się w rolę wampira o imieniu Edward. Zagrał też Batmana w filmach Matta Reevesa (pierwszy wszedł do kin w 2022 roku, a drugi z nich nie miał jeszcze premiery).

Nicolas Hoult gra Lexa Luthora w najnowszych produkcjach o Supermanie, a wcześniej należał do obsady trylogii prequeli „X-Men”.

Reżyser nowego Bonda: Świetnie się bawię



W rozmowie z magazynem „Variety” reżyser nowego filmu o Bondzie enigmatycznie odpowiedział na pytania o przygotowania do tego projektu.

Nie powinienem się teraz wypowiadać, bo każde moje słowo będzie poddane szczegółowej analizie – mówił Denis Villeneuve. Powiem tylko, że świetnie się bawię - stwierdził.

Amazon MGM Studios odmawia komentarza w sprawie spekulacji dotyczących obsady nowego filmu o Bondzie. Nie wiadomo też, kiedy możemy poznać nazwisko aktora, który zostanie nową twarzą kultowej serii.