Nowy „Folwark Zwierzęcy” w kinach. Powieść Orwella wraca jako familijna animacja

RMF24

Klasyka literatury w zupełnie nowej odsłonie. „Folwark Zwierzęcy” George’a Orwella powraca na wielki ekran jako familijna animacja, która łączy humor, przygodę i ponadczasowe przesłanie. Za reżyserię odpowiada Andy Serkis, a w polskiej wersji językowej usłyszymy plejadę znakomitych aktorów.

Nowa wersja „Folwarku Zwierzęcego” to animowana adaptacja słynnej powieści George’a Orwella. Tym razem klasyczna opowieść o władzy, wolności i odpowiedzialności została przygotowana z myślą o współczesnych widzach, także tych najmłodszych. To film, który nie tylko bawi, ale również skłania do refleksji nad aktualnymi problemami społecznymi.

Andy Serkis za sterami

Za reżyserię odpowiada Andy Serkis – aktor i reżyser światowej klasy, znany z niezapomnianych ról Golluma we „Władcy Pierścieni”, Cezara w „Planecie Małp” czy Kina Loya w „Andorze”. Serkis, będący pionierem technologii performance capture, wnosi do filmu niepowtarzalny styl i nowoczesne podejście do animacji. Dzięki temu „Folwark Zwierzęcy” zyskuje nową energię i świeżość, zachowując jednocześnie ducha oryginału.

Polska obsada na najwyższym poziomie

Polska wersja językowa to prawdziwa gratka dla miłośników rodzimego dubbingu. W głównych rolach usłyszymy Annę Szymańczyk i Natalię Sisik, a towarzyszyć im będą m.in. Marcin Piętowski, Aleksander Sosiński, Grzegorz Pawlak, Artur Pontek, Beata Olga Kowalska, Paulina Sobiś, Joanna Pach-Żbikowska, Sławek Pacek, Adam Cywka, Cezary Morawski oraz Zbyszek Suszyński. Taka obsada gwarantuje najwyższą jakość i pełne zaangażowanie w kreowanie postaci.

Ponadczasowe przesłanie w nowoczesnej formie

Historia zwierząt, które przejmują władzę nad farmą, to opowieść o marzeniach, które zderzają się z rzeczywistością. Dobre intencje ustępują miejsca ambicji, a ideały zostają wypaczone przez żądzę władzy. Nowa animacja podkreśla, jak aktualne są te tematy również dziś – w świecie pełnym podziałów i wyzwań.

Posłuchaj:

Znam „Folwark Zwierzęcy” od szkoły podstawowej, ale to był ten czas transformacji, kiedy ta pozycja wchodziła jako lektura, jeszcze nie była lekturą tak naprawdę, i nieżyjący już nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej bardzo był ambitny w tym, żeby przekazywać nam wiedzę, która gdzieś jeszcze nie była, powiedzmy, w pełni dostępna. Wspominał nam o tym „Folwarku Zwierzęcym” i tak mnie zainteresował, że (…) szukając kiedyś jej, przez przypadek, przechodząc przez ulicę, zobaczyłem w księgarni „Folwark Zwierzęcy” (…) i znalazłem go na dziale rolniczym – wspominał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Bogdanem Zalewskim aktor Artur Pontek, który w najnowszej ekranizacji wcielił się w rolę Kwiczoła.

Artysta opowiedział m.in. o granej przez siebie postaci i jej charakterystyce.